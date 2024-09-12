«Трактор» посмеялся над Кузнецовым после поражения СКА. Вратарь челябинцев провел феноменальный матч

Евгений начал карьеру в СКА голом в дебютном матче — огорчил «Металлург» (4:5 ОТ), после чего не набрал ни одного очка. Нападающий чуть не прервал свою засуху в первом периоде игры с «Трактором» — родной для него командой, из которой он уехал в НХЛ. Кузнецов получил шайбу в районе левого пятака от Александра Никишина и мощно выстрелил в ближний угол — вратарь челябинцев Фукале отбил бросок черенком клюшки.