У СКА нет голов и нет побед, Кузнецова не видно, потухли другие звёзды. Что происходит?

В межсезонье СКА сделал всё, чтобы собрать мощнейший по именам состав, несмотря на жёсткий потолок зарплат. Кто-то, как Григоренко и Андронов, перешли в Санкт-Петербург, существенно снизив финансовые запросы. А Арсению Грицюку пришлось добровольно (как нас пытаются убедить) подвинуться в деньгах аж в пять раз при действующем контракте. Вишенкой на торте стал переход в СКА Евгения Кузнецова, с помпой обставленный армейским маркетингом и лично Романом Ротенбергом.
В результате петербургский клуб получил возможность формировать состав на матчи таким образом, что четвёртая тройка нападения СКА выглядит как первая в любом другом клубе КХЛ. И это при том, что несколько отличных мастеров всякий раз вынуждены оставаться вне заявки на матч, так как просто не влезают в неё.
Но на старте сезона весь этот глянец совершенно не сияет. По сути, СКА сыграл так, как должен был, только в первом периоде первой игры регулярки с «Магниткой». Тогда армейцы красиво возили уральцев всеми тройками, генерируя момент за моментом и показывая комбинационный, агрессивный хоккей высокого класса. Затем же — сплошное разочарование. «Металлург» перестроился за один перерыв и в результате вырвал у СКА победу. В следующем матче армейцы выиграли в Тольятти, но в рабочем, очень простом для такого подбора игроков стиле, да ещё и едва не позволив «Ладе» сравнять счёт в третьем периоде. В Ярославле всю звёздную атаку СКА умело задушил «Локомотив», а сейчас команда Романа Ротенберга не смогла забросить ни одной шайбы дома «Трактору».
Почти все лидеры СКА растворились. В первых двух матчах ещё здорово проявил себя главный альтруист КХЛ Грицюк, но в играх против мощной и организованной обороны «Локомотива» и «Трактора» пропал и он. А где Толчинский? Где Григоренко? Где Алистров? Где Зыков, Хайруллин, Воробьёв? На семерых вышеперечисленных пока только две заброшенные шайбы, одна из которых в пустые ворота. Энерджайзер Толчинский просто потух, хладнокровный снайпер Григоренко не может забить в пустые ворота, позволяя Заку Фукале совершать безумное спасение. Но любой космический сейв вратаря — это ведь, в первую очередь, плохой бросок нападающего.
Ну и совсем печально выглядит Кузнецов. Забив «Магнитке» в первом же матче, вчерашний энхаэловец, в мотивации которого призывали не сомневаться, просто исчез. Евгений не забивает, не отдаёт, не создаёт. Напоминая о том, что его карьера в НХЛ неспроста так быстро покатилась под откос. В первой домашней игре сезона Кузнецов не проявил ни малейшего желания показать товар лицом и был совершенно незаметен, не считая кистевого броска с ползоны во втором периоде, с которым без проблем справился Фукале. В остальном от «главной звезды лиги» — ни полезных действий, ни эмоций. Хотя есть исключение — игра на точке у Кузнецова в матче с «Трактором» фантастическая. 85% выигранных вбрасываний, 17 из 20! Но, конечно, отдельную презентацию Евгению устраивали не ради таких локальных успехов, из которых СКА даже не может извлечь дивидендов.
Армейцы Петербурга проиграли три матча из четырёх на старте сезона. Мощнейшая по именам атака СКА не забивает две игры подряд — это нонсенс. Однако стоит ли удивляться всерьёз? Очевидно ведь было, что гигантская конкуренция и постоянное нервное напряжение внутри команды не способствуют продуктивности хоккеистов, у которых фактически нет права на ошибку с такой-то длиной и глубиной скамейки. Очевидно ведь было, что стиль СКА (по сути, беги-бросай) не помогает раскрыться многочисленным талантливым, креативным форвардам, а постоянная тасовка троек не даёт порассуждать о какой-то сыгранности, «химии». А на старте этого сезона армейцы ещё и отвратительно реализуют большинство, что лишает команду спасительного козыря.
Сегодня вот «Трактор» приехал в Санкт-Петербург, сыграл терпеливо и дисциплинированно, дождался ошибок хозяев и наказал их за это волшебными руками Максима Шабанова и Виталия Кравцова. Да, у челябинцев блестяще сыграл Фукале, сделавший 38 сейвов. Но какие из этих бросков можно вспомнить, как действительно упущенный шанс на гол, кроме того самого эпизода с суперспасением от канадского вратаря?
Слабая совместимость состава СКА со стилем, который проповедует тренерский штаб армейцев, читалась ещё летом. Так же читалось, что петербуржцам не пойдёт на пользу такое количество нападающих, и что Ротенберг при первой же возможности начнёт масштабные ротационные манёвры. И вот к чему это приводит уже сейчас.
Тут, правда, надо сказать, что ситуация для СКА не нова. Например, прошлый сезон армейцы тоже начали ужасно и барахтались вне зоны плей-офф до ноября, а потом рванули на самый верх с сериями побед. Скорее всего, что-то похожее будет и сейчас, трудности регулярки СКА за счёт своей мощности преодолеет.
Однако самое печальное для петербуржцев в том, что ничего нового в нынешнем сезоне в армейцах нет, несмотря на колоссальное усиление атаки. Не видно, чтобы команда росла и развивалась, как команда, чтобы проводилась реальная работа над ошибками. А это значит, что первая же встреча в плей-офф с организованным и терпеливым соперником превратится для СКА в катастрофу. Это видно уже сейчас.
Лев Лукин