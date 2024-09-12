У СКА нет голов и нет побед, Кузнецова не видно, потухли другие звёзды. Что происходит?

Ну и совсем печально выглядит Кузнецов. Забив «Магнитке» в первом же матче, вчерашний энхаэловец, в мотивации которого призывали не сомневаться, просто исчез. Евгений не забивает, не отдаёт, не создаёт. Напоминая о том, что его карьера в НХЛ неспроста так быстро покатилась под откос. В первой домашней игре сезона Кузнецов не проявил ни малейшего желания показать товар лицом и был совершенно незаметен, не считая кистевого броска с ползоны во втором периоде, с которым без проблем справился Фукале. В остальном от «главной звезды лиги» — ни полезных действий, ни эмоций. Хотя есть исключение — игра на точке у Кузнецова в матче с «Трактором» фантастическая. 85% выигранных вбрасываний, 17 из 20! Но, конечно, отдельную презентацию Евгению устраивали не ради таких локальных успехов, из которых СКА даже не может извлечь дивидендов.