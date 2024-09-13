Хоккеисты минского «Динамо» сыграют с «Барысом» в Астане

После игр в Москве и Балашихе подопечные Дмитрия Квартальнова отправились в столицу Казахстана, где принять «зубров» готовится «Барыс». На данный момент эта команда является аутсайдером Восточной конференции, клуб из Астаны — единственный в КХЛ, пока не одержавший ни одной победы в сезоне. Единственное очко «Барыс» заработал 4 сентября, проиграв в овертайме «Нефтехимику» (1:2), затем были поражения от «Трактора» (1:4) и «Амура» (1:5). «Динамо» начало чемпионат гораздо лучше: у минчан четыре очка в трех играх и пятая позиция в таблице Запада. В предыдущем поединке «зубры» обыграли «Витязь» со счетом 5:1.



«Мы провели хороший матч, упрочили преимущество и довели дело до победы. Провели работу над ошибками по сравнению с игрой против “Спартака”. Договорились, чтобы такого больше не повторялось: нельзя рассыпаться при счете 2:0, — сказал после игры в среду форвард минчан Александр Волков. — Двигаемся дальше, впереди матч с “Барысом”. Надо разобрать ошибки, они все равно есть. У соперника были неудачи, отступать им некуда, при своих болельщиках захотят реабилитироваться. Матч будет непростым, надо выйти с таким же настроем и выиграть».



Ввиду нахождения в разных конференциях хоккеисты из столиц Беларуси и Казахстана встречаются на льду только два раза за сезон. В предыдущем регулярном чемпионате в обоих случаях сильнее были «зубры» — 3:0 в Минске и 2:1 в Астане. Всего же победная серия «Динамо» в этом противостоянии насчитывает четыре поединка, а очки в матчах против «Барыса» наша команда набирает непрерывно с 2020 года. Очередная игра между клубами стартует в 17.00 по минскому времени.