Хет-трик Мороза помог минскому «Динамо» победить «Барыс»

Встреча, прошедшая в Астане, завершилась со счетом 5:1 (0:0, 2:1, 3:0) в пользу гостей. В составе победителей хет-трик оформил Вадим Мороз (23, 25 и 59-я минуты), еще по голу на счету Диллона Дюбе (57) и Даниила Сотишвили (59). У хозяев шайбу забросил Майкл Маклауд (24).