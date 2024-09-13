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Хет-трик Мороза помог минскому «Динамо» победить «Барыс»

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Минское «Динамо» обыграло казахстанский «Барыс» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Источник: hcdinamo.by

Встреча, прошедшая в Астане, завершилась со счетом 5:1 (0:0, 2:1, 3:0) в пользу гостей. В составе победителей хет-трик оформил Вадим Мороз (23, 25 и 59-я минуты), еще по голу на счету Диллона Дюбе (57) и Даниила Сотишвили (59). У хозяев шайбу забросил Майкл Маклауд (24).

В начале третьего периода после столкновения с нападающим «Барыса» Уэйдом Эллисоном повреждение получил вратарь «Динамо» Андрей Кареев. Он покинул лед при помощи партнеров по команде. Его сменил Егор Вельмакин. Эллисон получил двухминутное удаление.

Для «Барыса» это поражение стало четвертым подряд на старте нового сезона КХЛ. В предыдущем матче казахстанская команда также со счетом 1:5 уступила хабаровскому «Амуру», а «Динамо» с тем же счетом победило подмосковный «Витязь».

В следующем матче белорусская команда 15 сентября на выезде сыграет с московским «Динамо», а «Барыс» 17 сентября в Екатеринбурге встретится с «Автомобилистом».

Барыс
1:5
0:0, 1:2, 0:3
Динамо Мн
Хоккей, КХЛ, Неделя 2
13.09.2024, 17:00 (МСК UTC+3)
Барыс-Арена, 6285 зрителей
Главные тренеры
Дэвид Немировски
Дмитрий Квартальнов
Вратари
Никита Бояркин
(Никита Бояркин)
Андрей Кареев
(Егор Вельмакин)
1-й период
04:16
Владислав Кодола
2-й период
22:23
Вадим Мороз
(Джордан Гросс)
23:54
Майкл Маклауд
(Адиль Бекетаев)
24:38
Вадим Мороз
(Брэйди Лайл, Роман Горбунов)
39:53
Дамир Жафяров
3-й период
43:44
Уэйд Эллисон
56:14
Диллон Дюбе
(Джордан Гросс, Илья Усов)
56:14
Диллон Дюбе
58:11
Даниил Сотишвили
(Николас Мелош)
58:58
Вадим Мороз
(Роберт Хэмилтон)
Статистика
6
Штрафное время
2
0
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
1
Судейская бригада
Главный судья
Николай Акузовский
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Сергей Юдаков
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит