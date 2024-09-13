Хет-трик Мороза помог минскому «Динамо» победить «Барыс»

Встреча, прошедшая в Астане, завершилась со счетом 5:1 (0:0, 2:1, 3:0) в пользу гостей. В составе победителей хет-трик оформил Вадим Мороз (23, 25 и 59-я минуты), еще по голу на счету Диллона Дюбе (57) и Даниила Сотишвили (59). У хозяев шайбу забросил Майкл Маклауд (24).
В начале третьего периода после столкновения с нападающим «Барыса» Уэйдом Эллисоном повреждение получил вратарь «Динамо» Андрей Кареев. Он покинул лед при помощи партнеров по команде. Его сменил Егор Вельмакин. Эллисон получил двухминутное удаление.
Для «Барыса» это поражение стало четвертым подряд на старте нового сезона КХЛ. В предыдущем матче казахстанская команда также со счетом 1:5 уступила хабаровскому «Амуру», а «Динамо» с тем же счетом победило подмосковный «Витязь».
В следующем матче белорусская команда 15 сентября на выезде сыграет с московским «Динамо», а «Барыс» 17 сентября в Екатеринбурге встретится с «Автомобилистом».