«Лада» обыграла «Витязь» в матче Континентальной хоккейной лиги

БАЛАШИХА /Московская область/, 13 сентября. /ТАСС/. Тольяттинская «Лада» в гостях со счетом 2:1 обыграла подмосковный «Витязь» в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Балашихе в присутствии 2 079 зрителей.
В составе победителей шайбы забросили Владислав Червоненко (19-я минута) и Евгений Грошев (50). У «Витязя» отличился Иван Воробьев (4).
«Лада» поднялась на шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, команда набрала четыре очка в четырех матчах. «Витязь» — седьмой на Западе с четырьмя после пяти игр. В следующем матче «Лада» 15 сентября на выезде сыграет с петербургским СКА, «Витязь» 19 сентября проведет гостевой матч против московского ЦСКА.
В другом матче игрового дня минское «Динамо» на выезде обыграло астанинский «Барыс» со счетом 5:1.