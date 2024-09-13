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«Лада» обыграла «Витязь» в матче Континентальной хоккейной лиги

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу команды из Тольятти.

Источник: РИА "Новости"

БАЛАШИХА /Московская область/, 13 сентября. /ТАСС/. Тольяттинская «Лада» в гостях со счетом 2:1 обыграла подмосковный «Витязь» в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Балашихе в присутствии 2 079 зрителей.

В составе победителей шайбы забросили Владислав Червоненко (19-я минута) и Евгений Грошев (50). У «Витязя» отличился Иван Воробьев (4).

«Лада» поднялась на шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, команда набрала четыре очка в четырех матчах. «Витязь» — седьмой на Западе с четырьмя после пяти игр. В следующем матче «Лада» 15 сентября на выезде сыграет с петербургским СКА, «Витязь» 19 сентября проведет гостевой матч против московского ЦСКА.

В другом матче игрового дня минское «Динамо» на выезде обыграло астанинский «Барыс» со счетом 5:1.

Витязь
1:2
1:1, 0:0, 0:1
Лада
Хоккей, КХЛ, Неделя 2
13.09.2024, 19:30 (МСК UTC+3)
Арена Балашиха, 2079 зрителей
Главные тренеры
Павел Десятков
Олег Браташ
Вратари
Максим Дорожко
Владислав Подъяпольский
1-й период
03:53
Иван Воробьев
(Владислав Валенцов, Николя Баптист)
05:09
Андрей Чивилев
11:12
Станислав Яровой
18:57
Владислав Червоненко
(Евгений Грошев)
2-й период
29:32
Магомед Шараканов
34:25
15558
3-й период
40:00
Егор Воронков
40:00
Андрей Алтыбармакян
47:09
Егор Черников
49:49
Евгений Грошев
(Остап Сафин)
Статистика
8
Штрафное время
6
0
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
1
Судейская бригада
Главный судья
Виктор Гашилов
(Россия, Пермь)
Главный судья
Александр Степучев
(Россия, Нефтекамск)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит