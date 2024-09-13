«Лада» обыграла «Витязь» в матче Континентальной хоккейной лиги

«Лада» поднялась на шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, команда набрала четыре очка в четырех матчах. «Витязь» — седьмой на Западе с четырьмя после пяти игр. В следующем матче «Лада» 15 сентября на выезде сыграет с петербургским СКА, «Витязь» 19 сентября проведет гостевой матч против московского ЦСКА.