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«Мы должны обороняться втроём, а вы заберёте два очка?» Билялов о новом правиле овертаймов

Вратарь «Ак Барса» Тимур Билялов оценил введение нового правила начисления очков в овертаймах матчей КХЛ.

Источник: Чемпионат.com

— Как относитесь к новому правилу КХЛ в овертайме?
 — Это абсолютно правильно. Если вы снимаете вратаря, то получаете преимущество. Мы пять минут должны обороняться втроём, а вы потом заберёте два очка? У кого-то преимущество на буллитах есть, например. Не согласен с тем, что буллиты это лотерея. Поэтому полностью согласен с новым правилом, — сказал Билялов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

С сезона-2024/2025 в случае, если команда в овертайме меняет вратаря на дополнительного полевого игрока и пропускает шайбу в свои ворота, то такая команда получает за матч 0 очков. Исключением из данного правила является ситуация, когда вратарь был заменён на дополнительного полевого игрока по правилу «отложенного штрафа».