«Автомобилист» разгромил «Салават Юлаев», нанеся первое поражение в сезоне

Шайбами в составе команды из Екатеринбурга отметились Сергей Зборовский, Алексей Бывальцев, Брукс Мэйсек (2), Кёртис Валк и Анатолий Голышев. У «Салавата Юлаева» шайба на счету Александра Хмелевски.