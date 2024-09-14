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«Автомобилист» разгромил «Салават Юлаев», нанеся первое поражение в сезоне

Сегодня, 14 сентября, на льду «Уральца» в Екатеринбурге прошёл матч Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Источник: АНТОН БАСАНАЕВ, PHOTO.KHL.RU

Местный «Автомобилист» одержал победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» со счётом 6:1.

Шайбами в составе команды из Екатеринбурга отметились Сергей Зборовский, Алексей Бывальцев, Брукс Мэйсек (2), Кёртис Валк и Анатолий Голышев. У «Салавата Юлаева» шайба на счету Александра Хмелевски.

«Автомобилист» прервал серию поражений из двух матчей, одержав третью победу в сезоне. В следующей игре команда Николая Заварухина встретится дома с «Барысом» 17 сентября.

«Салават Юлаев» впервые проиграл после серии побед из трёх матчей. В ближайшей игре команда Виктора Козлова сыграет дома с «Авангардом» 17 сентября.

Автомобилист
6:1
2:0, 1:1, 3:0
Салават Юлаев
Хоккей, КХЛ, Неделя 2
14.09.2024, 14:30 (МСК UTC+3)
Уралец, 5545 зрителей
Главные тренеры
Николай Заварухин
Виктор Козлов
Вратари
Евгений Аликин
Александр Самонов
1-й период
09:08
Сергей Зборовский
(Стефан Да Коста)
11:38
Андрей Обидин
19:32
Алексей Бывальцев
(Евгений Аликин, Сергей Зборовский)
19:37
Шелдон Ремпал
2-й период
24:18
Александр Хмелевский
25:22
Брукс Мэйсек
(Анатолий Голышев, Джесси Блэкер)
27:40
Александр Хмелевский
(Нэйтан Тодд, Джош Ливо)
32:03
Джош Ливо
34:40
Егор Сучков
36:53
Кирилл Воробьев
3-й период
40:00
Джош Ливо
41:20
Кертис Волк
(Стефан Да Коста, Ник Эберт)
51:04
Брукс Мэйсек
(Степан Хрипунов)
54:47
Анатолий Голышев
(Степан Хрипунов)
Статистика
4
Штрафное время
8
0
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Павел Овчинников
(Россия, Москва)
Главный судья
Иван Фатеев
(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит