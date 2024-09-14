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«Спартак» обыграл «Торпедо» в матче КХЛ

Встреча в Москве завершилась со счетом 4:2.

Источник: PHOTO.KHL.RU

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Московский «Спартак» со счетом 4:2 дома победил нижегородское «Торпедо» в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на арене «Мегаспорт» в присутствии 5 662 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Иван Морозов (1-я минута), Шэйн Принс (9, 12) и Уильям Биттен (37). У проигравших отличились Бобби Линч (36) и Сергей Гончарук (54). Биттен забросил первую шайбу в КХЛ.

«Спартак» после пяти матчей набрал 9 очков. В активе «Торпедо» 5 очков в пяти встречах.

Спартак
4:2
3:0, 1:1, 0:1
Торпедо
Хоккей, КХЛ, Неделя 2
14.09.2024, 17:00 (МСК UTC+3)
Мегаспорт, 5662 зрителя
Главные тренеры
Алексей Жамнов
Игорь Ларионов
Вратари
Дмитрий Николаев
Иван Бочаров
(Иван Бочаров, Иван Бочаров)
1-й период
00:47
Иван Морозов
(Михал Чайковски, Николай Голдобин)
08:57
Шейн Принс
(Уильям Биттен, Даниил Иванов)
10:52
Даниил Бокун
11:52
Шейн Принс
(Андрей Миронов, Михаил Мальцев)
2-й период
32:15
Иван Бочаров
35:56
Бобби Линч
(Игорь Ларионов)
36:08
Уильям Биттен
(Андрей Локтионов, Шейн Принс)
37:02
Даниил Иванов
3-й период
47:54
Александр Пашин
50:25
Иван Морозов
53:22
Сергей Гончарук
Статистика
6
Штрафное время
4
0
Игра в большинстве
0
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
1
Судейская бригада
Главный судья
Антон Гофман
(Россия, Москва)
Главный судья
Глеб Лазарев
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит