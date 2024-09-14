«Локомотив» уступил «Нефтехимику» и потерпел первое поражение в сезоне

Со счётом 1:0 победу одержала команда из Нижнекамска.
Единственную шайбу в этой встрече забросил Никита Хоружев, открыв счёт на 11-й минуте матча.
Напомним, ранее «Локомотив» не потерпел ни одного поражения с самого старта сезона-2024/2025. Команда смогла обыграть действующего чемпиона — магнитогорский «Металлург», забрав Кубок Открытия, а далее одержать победу ещё в трёх последующих встречах. Теперь в КХЛ не осталось команд без поражений.
Следующий матч ярославской команды состоится 17 сентября с «Ладой», в этот же день «Нефтехимик» встретится с «Сибирью».