«Локомотив» уступил «Нефтехимику» и потерпел первое поражение в сезоне

Напомним, ранее «Локомотив» не потерпел ни одного поражения с самого старта сезона-2024/2025. Команда смогла обыграть действующего чемпиона — магнитогорский «Металлург», забрав Кубок Открытия, а далее одержать победу ещё в трёх последующих встречах. Теперь в КХЛ не осталось команд без поражений.