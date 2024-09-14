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«Локомотив» уступил «Нефтехимику» и потерпел первое поражение в сезоне

Сегодня, 14 сентября, состоялся матч Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между «Локомотивом» и «Нефтехимиком».

Источник: Чемпионат.com

Со счётом 1:0 победу одержала команда из Нижнекамска.

Единственную шайбу в этой встрече забросил Никита Хоружев, открыв счёт на 11-й минуте матча.

Напомним, ранее «Локомотив» не потерпел ни одного поражения с самого старта сезона-2024/2025. Команда смогла обыграть действующего чемпиона — магнитогорский «Металлург», забрав Кубок Открытия, а далее одержать победу ещё в трёх последующих встречах. Теперь в КХЛ не осталось команд без поражений.

Следующий матч ярославской команды состоится 17 сентября с «Ладой», в этот же день «Нефтехимик» встретится с «Сибирью».

Нефтехимик
1:0
1:0, 0:0, 0:0
Локомотив
Хоккей, КХЛ, Неделя 2
14.09.2024, 17:00 (МСК UTC+3)
Нефтехим-Арена, 3540 зрителей
Главные тренеры
Олег Леонтьев
Игорь Никитин
Вратари
Филипп Долганов
Алексей Мельничук
1-й период
09:10
Дмитрий Симашев
10:44
Никита Хоружев
(Дмитрий Жукенов, Владимир Брюквин)
12:41
Владислав Леонтьев
17:20
Жан-Себастьян Ди
Статистика
4
Штрафное время
2
0
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Ромасько
(Россия, Тверь)
Главный судья
Виктор Спирин
(Россия, Тюмень)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит