«Нижнекамск — с победой. Команда соперника проявила самоотверженность и не позволила нам быть более хладнокровными в завершении. Когда не забиваешь — тяжело выиграть. Почему проиграли точку и борьбу? Судьи у нас убрали штук 15 первых попыток на выбрасываниях. Что касается борьбы — проиграли не борьбу, а подборы. Мы хотели забить первым шансом, не всегда это получается. Нужно было играть на вторых шансах, а вторые шансы мы проиграли, поэтому и уступили. Всё забили в прошлой игре? Хоккей — не карты, мы не оставили фарт с “Куньлунем”. Надеяться, что каждую игру будешь забивать шесть — глупо. Удача была на стороне соперника, нужно было её перевернуть, а мы не сделали этого», — приводит слова Никитина пресс-служба КХЛ на официальном сайте.
Главный тренер «Локомотива» отреагировал на первое поражение в сезоне
Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал поражение в матче с «Нефтехимиком» (0:1) в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. Для ярославцев оно стало первым после четырёх побед подряд.
Хоккей, КХЛ, Неделя 2
14.09.2024, 17:00 (МСК UTC+3)
Нефтехим-Арена, 3540 зрителей
Главные тренеры
Олег Леонтьев
Игорь Никитин
Вратари
Филипп Долганов
Алексей Мельничук
1-й период
09:10
Дмитрий Симашев
10:44
Никита Хоружев
(Дмитрий Жукенов, Владимир Брюквин)
12:41
Владислав Леонтьев
17:20
Жан-Себастьян Ди
2-й период
21:59
Владимир Брюквин
25:31
Байрон Фрэз
34:39
Максим Шалунов
37:25
Александр Радулов
Статистика
6
Штрафное время
8
4
Игра в большинстве
3
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Ромасько
(Россия, Тверь)
Главный судья
Виктор Спирин
(Россия, Тюмень)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Автогол
- Буллит
- Нереализованный буллит