Главный тренер «Локомотива» отреагировал на первое поражение в сезоне

«Нижнекамск — с победой. Команда соперника проявила самоотверженность и не позволила нам быть более хладнокровными в завершении. Когда не забиваешь — тяжело выиграть. Почему проиграли точку и борьбу? Судьи у нас убрали штук 15 первых попыток на выбрасываниях. Что касается борьбы — проиграли не борьбу, а подборы. Мы хотели забить первым шансом, не всегда это получается. Нужно было играть на вторых шансах, а вторые шансы мы проиграли, поэтому и уступили. Всё забили в прошлой игре? Хоккей — не карты, мы не оставили фарт с “Куньлунем”. Надеяться, что каждую игру будешь забивать шесть — глупо. Удача была на стороне соперника, нужно было её перевернуть, а мы не сделали этого», — приводит слова Никитина пресс-служба КХЛ на официальном сайте.