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«Куньлунь» прервал серию из поражений в КХЛ, обыграв на выезде «Амур»

Сегодня, 15 сентября, на льду «Платинум-Арены» в Хабаровске сыграли «Амур» и «Куньлунь».

Источник: РИА "Новости"

Матч, прошедший в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), завершился победой гостей со счётом 3:2.

Шайбами в составе команды победителей отметились Брэндон Ип, Райан Меркли и Джейк Челиос. У «Амура» отличились Ефим Гуркин и Алекс Гальченюк.

Для «Амура» это поражение стало первым спустя два победных матча. Всего у хабаровчан три поражения в этом сезоне, в следующем матче «Амур» дома сыграет с московским «Динамо» 22 сентября.

«Куньлунь», наоборот, прервал двухматчевую серию из поражений. 17 сентября команда сыграет на выезде с «Адмиралом» из Владивостока.

Амур
2:3
1:1, 0:0, 1:2
Куньлунь РС
Хоккей, КХЛ, Неделя 2
15.09.2024, 10:30 (МСК UTC+3)
Платинум-Арена, 7100 зрителей
Главные тренеры
Андрей Мартемьянов
Михаил Кравец
Вратари
Игорь Бобков
Джереми Смит
1-й период
02:50
Юрий Паутов
(Тайлер Вонг)
09:57
Евгений Кулик
18:18
Ефим Гуркин
(Иван Мищенко)
18:25
Девин Броссо
2-й период
29:28
Алекс Бродхерст
34:14
Ефим Гуркин
39:29
Лукас Локхарт
3-й период
42:25
Тайлер Граовац
(Райан Меркли, Юрий Паутов)
42:58
Арно Дюрандо
(Алекс Гальченюк, Дмитрий Шевченко)
45:04
Тайлер Вонг
54:01
Джейк Челиос
(Адам Кленденинг, Тайлер Вонг)
Статистика
8
Штрафное время
4
0
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
Главный судья
Сергей Морозов
(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит