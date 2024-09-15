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«Сибирь» открыла домашний сезон КХЛ победой над «Авангардом»

«Сибирь» открыла домашний сезон КХЛ победой над «Авангардом» со счетом 4:1.

Источник: ХК "Сибирь"

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Новосибирская «Сибирь» переиграла омский «Авангард» в первом домашнем матче нового сезона регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Второе в сезоне сибирское дерби прошло в воскресенье в Новосибирске и завершилось со счетом 4:1 (3:0, 0:1, 1:0) в пользу хозяев. У победителей отличились Энди Андреофф (4-я минута), Сергей Широков (10), Владислав Кара (18), проводивший свой первый матч за «Сибирь», и Тэйлор Бек (59). У гостей шайбу забросил Семен Чистяков (29).

Форвард «Сибири» Никита Коротков провел свой 200-й матч в КХЛ.

Команды ранее в сезоне встречались в Омске, тогда победу праздновал «Авангард» — 2:1. Это был первый домашний матч сезона для «ястребов».

«Сибирь» одержала вторую победу подряд после серии из трех поражений. «Авангард» потерпел второе поражение подряд после трех побед.

Сибирь
4:1
3:0, 0:1, 1:0
Авангард
Хоккей, КХЛ, Неделя 2
15.09.2024, 13:30 (МСК UTC+3)
Сибирь-Арена, 10615 зрителей
Главные тренеры
Вадим Епанчинцев
Сергей Звягин
Вратари
Антон Красоткин
Илья Проскуряков
(Павел Хомченко)
1-й период
03:36
Дамир Шарипзянов
03:43
Энди Андреофф
(Тэйлор Бек, Тревор Мерфи)
08:41
Никита Холодилин
09:58
Сергей Широков
(Владимир Бутузов, Тревор Мерфи)
17:01
Владислав Кара
(Тревор Мерфи, Сергей Широков)
2-й период
28:31
Энди Андреофф
28:45
Семен Чистяков
(Линден Вей, Даррен Дитц)
29:49
Максим Сушко
33:13
Алексей Соловьев
3-й период
58:21
Тэйлор Бек
Статистика
4
Штрафное время
6
0
Игра в большинстве
0
2
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Васильев
(Россия, Санкт-Петербург)
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит