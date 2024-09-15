«Сибирь» открыла домашний сезон КХЛ победой над «Авангардом»

Второе в сезоне сибирское дерби прошло в воскресенье в Новосибирске и завершилось со счетом 4:1 (3:0, 0:1, 1:0) в пользу хозяев. У победителей отличились Энди Андреофф (4-я минута), Сергей Широков (10), Владислав Кара (18), проводивший свой первый матч за «Сибирь», и Тэйлор Бек (59). У гостей шайбу забросил Семен Чистяков (29).