Русский вундеркинд покоряет КХЛ! Канада в восторге, но ругает Ротенберга

А ведь доля правды в этом есть. За СКА следят не только в России и Европе в целом, но и на другом континенте — в Северной Америке. Особую активность проявляет хоккейное сообщество Канады, и на то есть причина. Русский вундеркинд, один из самых ярких талантов из системы армейцев Иван Демидов минувшим летом был выбран клубом «Монреаль Канадиенс» на драфте НХЛ, а его имя со сцены известной сферы в Лас-Вегасе объявляла сама Селин Дион. Отныне каждое игровое действие 18-летнего россиянина активно обсуждается в канадской прессе, а в социальных сетях среди болельщиков вовсе происходит самый настоящий бум.