Русский вундеркинд покоряет КХЛ! Канада в восторге, но ругает Ротенберга

Петербургский СКА с завидной регулярностью дает самые разные поводы для обсуждения в СМИ: будь то громкое поражение, не менее яркая победа или очередное высказывание Романа Ротенберга. Например, всего за две недели со старта нового сезона Континентальной хоккейной лиги такими темами послужили неудачи армейцев в матчах против «Локомотива» и «Трактора», в которых петербуржцы не забросили ни одной шайбы, дебют Евгения Кузнецова в стане своей новой команды и жалобы Романа Ротенберга на критику в адрес его коллектива.
Она, по мнению наставника СКА, исходит в большинстве своем «из-за бугра».
А ведь доля правды в этом есть. За СКА следят не только в России и Европе в целом, но и на другом континенте — в Северной Америке. Особую активность проявляет хоккейное сообщество Канады, и на то есть причина. Русский вундеркинд, один из самых ярких талантов из системы армейцев Иван Демидов минувшим летом был выбран клубом «Монреаль Канадиенс» на драфте НХЛ, а его имя со сцены известной сферы в Лас-Вегасе объявляла сама Селин Дион. Отныне каждое игровое действие 18-летнего россиянина активно обсуждается в канадской прессе, а в социальных сетях среди болельщиков вовсе происходит самый настоящий бум.
Так было после первого матча СКА в сезоне против магнитогорского «Металлурга», в котором Демидов отметился передачей и набрал свой первый в карьере результативный балл. Так случилось и в сегодняшней встрече петербуржцев с тольяттинской «Ладой». В матче против команды Олеге Браташа они смогли прервать сразу две серии: без голов и поражений. А начало победному шествию против тольяттинцев положил именно Демидов. Свой дебютный гол в КХЛ Иван оформил после передачи Евгения Кузнецова, обманувшего защитников «Лады» ложным заходом на лакросс-гол.
После этого у Демидова было еще несколько шансов отличиться, а во втором периоде Иван все же «протолкнул» шайбу в ворота «Лады». Это взятие владений тольяттинцев, впрочем, уже не засчитали: штаб Браташа взял успешный запрос на предмет помехи вратарю.
«Поздравляю Ивана с его первым голом в КХЛ. Он забил с передачи Кузнецова. Наши матчи показывают в Северной Америке, и этот гол только популяризует нашу лигу. Это важное и историческое событие. Он мог забить по 3−4 гола в каждом матче. Будем работать над его реализацией», — прокомментировал успех Демидова Ротенберг.
И не ошибся. Одного гола Ивана хватило для обсуждения в канадских СМИ. Местные журналисты и блогеры не только поздравили россиянина с дебютной шайбой на взрослом профессиональном уровне и восхитились его игрой, но при этом не упустили возможность раскритиковать Романа Ротенберга. Причина — игровое время, которое дает главный тренер СКА молодому дарованию. В Северной Америке убеждены, что Демидов должен играть намного больше.
- «Демидов вернулся в тройку Кузнецова и продолжил доказывать тренеру СКА, что тот должен давать ему больше игрового времени. В своей первой же смене Демидов забросил свою первую шайбу в сезоне и вывел команду вперед. Именно Кузнецов сделал передачу на лучшего перспективного форварда “Канадиенс”. Мне кажется, что Кузнецов и Демидов отлично сыграются друг с другом в этом сезоне», — написал автор портала Habs Et LNH Уилльям Надо.
- «Абсолютно красивый гол! Не будет трудным предположить, что эта шайба станет одной из нескольких в исполнении молодого россиянина в этом сезоне. Но для этого Роман Ротенберг должен и далее предоставлять ему шансы. Этот гол должен раскрепостить 18-летнего россиянина с учетом бурного старта сезона под руководством тренера СКА», — добавил Кевен Маун из GoNordiques.
- «Демидов оказался один перед воротами и получил великолепный пас от самого Кузнецов. Демидов, получающий мало игрового времени на льду, доказывает Ротенбергу, что его нужно использовать чаще. Но я сомневаюсь, что это произойдет в ближайшее время, ведь тренер СКА нетерпим к игрокам, которые стремятся уехать в НХЛ. Вспомните, что было с Матвеем Мичковым в прошлом сезоне, когда тот оказался на скамейке запасных и в итоге был отдан в аренду в “Сочи”. Тот факт, что Демидов принимает участие в каждом матче СКА с их глубоким составом в этом сезоне, очень показателен для его таланта. Если Ротенберг даст Демидову больше времени на льду, то статистика Ивана вырастет. Демидов — превосходный хоккеист. И я не удивлюсь, если он наберет столько же (если не больше) очков, сколько и Мичков в прошлом сезоне», — высказался Давид Сан-Жан на портале ALL HABS.
- «После предыдущего матча я писал, что Демидов очень скоро забьет. И вот это случилось. Ждите — скоро очки и голы будут приходить к нему вновь. Мне многое нравится в этом голе Демидова: его борьба, открывание в зоне ворот и его реакция после первого неудачного броска. В двух периодах матча Демидов был лучшим игроком СКА. У СКА было 150 минут игры в большинстве, около 90 — в формате “5 на 3”. Но они не нанесли бросков, а Демидова не выпускали на лед. Такое ощущение, будто Ротенберг не очень умен», — категорично заявил редактор The Sick Podcast News и бывший скаут НХЛ Грант Маккагг.
В действительности Демидову в среднем дают около 12−13 минут игры на площадке. В матче против «Лады» за это время Иван успел забросить шайбу, нанести суммарно три броска в створ, один раз удалиться и набрать «+1» полезности. Больше на льду среди форвардов провели только Марат Хайруллин, Михаил Григоренко, Евгений Кузнецов, Михаил Воробьев, Владимир Алистров, Захар Бардаков и Сергей Плотников — то есть те, кого в нынешнем СКА принято называть лидерами и главными атакующими игроками команды.
Рассчитывать на что-то большее 18-летнему игроку сейчас крайне затруднительно. Тот факт, что Ивану в принципе дают возможность проявить себя, уже радует. Остается надеяться только на то, что он в дальнейшем не попадет под традиционную для СКА глобальную ротацию. А ведь у Демидова остался один год контракта с петербургским клубом, и продлевать соглашение россиянин не торопится. Сам Иван прямым текстом говорит, что жаждет уехать в НХЛ. И вряд ли наставнику СКА нравится такой настрой своего подопечного.
Андрей Сенченко