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Роман Ротенберг сравнил ситуацию в СКА с примером из мадридского «Реала»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался об информационной открытости своей команды.

Источник: Чемпионат.com

— Как относитесь к большей информационной открытости СКА?

 — Вопрос правильный. Возьмём пример мадридского «Реала». Там есть Карло Анчелотти, у него в штабе много сильных тренеров. Но они же не общаются с прессой. Общаться с прессой — задача главного тренера, потому что иначе они не смогут сконцентрироваться на своей основной работе. У наших тренеров основная работа — улучшить наше большинство, меньшинство, игру в обороне. Каждый должен заниматься своим делом, это мировая практика. Дай бог, когда мы вместе победим, что уже делали не раз, тогда сначала с Кубком Континента, потом с Кубком Гагарина обсудим все вопросы. Для этого нужно засучив рукава работать, работать и ещё раз работать. А я готов общаться с журналистами в любое время. Абсолютно открыт для общения, звоните. Круглосуточно готов отвечать на ваши вопросы, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

СКА
4:3
2:0, 0:1, 1:2
ОТ
Лада
Хоккей, КХЛ, Неделя 2
15.09.2024, 17:00 (МСК UTC+3)
Ледовый дворец, 12034 зрителя
Главные тренеры
Роман Ротенберг
Олег Браташ
Вратари
Артемий Плешков
Владислав Подъяпольский
1-й период
01:59
Иван Демидов
(Евгений Кузнецов, Борна Рендулич)
08:31
Марат Хайруллин
(Михаил Воробьев)
09:31
Арсений Коромыслов
19:17
Денис Баранцев
2-й период
26:12
Борна Рендулич
27:27
Андрей Алтыбармакян
(Арсений Коромыслов, Никита Михайлов)
33:02
Арсений Коромыслов
33:54
Андрей Алтыбармакян
38:25
Иван Демидов
38:25
Андрей Алтыбармакян
3-й период
40:12
Михаил Григоренко
(Александр Никишин, Марат Хайруллин)
41:19
Никита Зайцев
46:09
Сергей Сапего
47:45
Владислав Семин
(Никита Михайлов, Андрей Алтыбармакян)
52:38
Никита Попугаев
(Никита Михайлов, Архип Неколенко)
59:22
Андрей Алтыбармакян
Овертайм
60:25
Валентин Зыков
(Михаил Григоренко, Марат Хайруллин)
Статистика
8
Штрафное время
12
0
Игра в большинстве
0
1
Голы в большинстве
2
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Белов
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Юрий Оскирко
(Россия, Ярославль)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит