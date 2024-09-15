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Московское «Динамо» одержало победу над «Динамо» из Минска в КХЛ

Встреча завершилась со счетом 6:3 в пользу москвичей.

Источник: https://vk.com/dynamo_ru

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Московское «Динамо» дома со счетом 6:3 обыграло «Динамо» из Минска в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на «ВТБ-Арене» в присутствии 7 117 зрителей.

В составе победителей шайбы забросили Седрик Пакетт (10-я минута), Дмитрий Рашевский (20, 29), Игорь Ожиганов (25), Артем Михеев (52) и Артем Швец-Роговой (58). У минской команды отличились Сэм Энэс (31), Николас Мелош (40) и Брэйди Лайл (55).

Символическое вбрасывание перед матчем выполнил главный тренер московского футбольного «Динамо» Марцел Личка. Ранее в воскресенье бело-голубые провели на «ВТБ-Арене» матч восьмого тура Мир — Российской премьер-лиги, в котором со счетом 4:2 обыграли грозненский «Ахмат».

Перед началом игры нападающему московского «Динамо» Никите Гусеву вручили индивидуальные призы, которые он завоевал в сезоне-2023/24 — форварда признали самым ценным игроком регулярного чемпионата, также он стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата, в 68 матчах набрав 89 очков (23 заброшенные шайбы + 66 результативных передач) и обновив рекорд лиги по очкам за сезон. Кроме того, Гусев вошел в символическую сборную по итогам турнира.

Московское «Динамо» набрало четыре очка в пяти играх и занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции. Минчане идут третьими на Западе с шестью очками после пяти встреч. В следующем матче московское «Динамо» 17 сентября в гостях сыграет со столичным ЦСКА, минское «Динамо» 21 сентября примет череповецкую «Северсталь».

Динамо М
6:3
2:0, 2:2, 2:1
Динамо Мн
Хоккей, КХЛ, Неделя 2
15.09.2024, 19:30 (МСК UTC+3)
ВТБ Арена
Главные тренеры
Алексей Кудашов
Дмитрий Квартальнов
Вратари
Хантер Миска
Егор Вельмакин
(А. Тихомиров, А. Тихомиров)
1-й период
09:42
Седрик Пакетт
(Джордан Уил, Никита Гусев)
10:08
Максим Комтуа
13:38
Илья Усов
19:20
Дмитрий Рашевский
(Антон Слепышев, Даниил Пыленков)
2-й период
24:43
Игорь Ожиганов
(Джордан Уил, Седрик Пакетт)
28:21
Дмитрий Рашевский
(Эрик О`Делл)
28:49
Бреннан Менелл
29:31
Артем Швец-Роговой
30:36
Сэм Энас
(Джордан Гросс, Брэйди Лайл)
36:16
Никита Гусев
39:06
Николас Мелош
(Вадим Мороз)
3-й период
45:57
Максим Комтуа
48:19
Илья Усов
51:01
Артем Михеев
(Антон Сизов, Максим Джиошвили)
54:43
Брэйди Лайл
(Сэм Энас, Виталий Пинчук)
54:59
Дмитрий Рашевский
57:21
Артем Швец-Роговой
Статистика
12
Штрафное время
4
0
Игра в большинстве
0
1
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Виктор Гашилов
(Россия, Пермь)
Главный судья
Александр Соин
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит