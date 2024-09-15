Московское «Динамо» одержало победу над «Динамо» из Минска в КХЛ

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Московское «Динамо» дома со счетом 6:3 обыграло «Динамо» из Минска в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на «ВТБ-Арене» в присутствии 7 117 зрителей.
В составе победителей шайбы забросили Седрик Пакетт (10-я минута), Дмитрий Рашевский (20, 29), Игорь Ожиганов (25), Артем Михеев (52) и Артем Швец-Роговой (58). У минской команды отличились Сэм Энэс (31), Николас Мелош (40) и Брэйди Лайл (55).
Символическое вбрасывание перед матчем выполнил главный тренер московского футбольного «Динамо» Марцел Личка. Ранее в воскресенье бело-голубые провели на «ВТБ-Арене» матч восьмого тура Мир — Российской премьер-лиги, в котором со счетом 4:2 обыграли грозненский «Ахмат».
Перед началом игры нападающему московского «Динамо» Никите Гусеву вручили индивидуальные призы, которые он завоевал в сезоне-2023/24 — форварда признали самым ценным игроком регулярного чемпионата, также он стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата, в 68 матчах набрав 89 очков (23 заброшенные шайбы + 66 результативных передач) и обновив рекорд лиги по очкам за сезон. Кроме того, Гусев вошел в символическую сборную по итогам турнира.
Московское «Динамо» набрало четыре очка в пяти играх и занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции. Минчане идут третьими на Западе с шестью очками после пяти встреч. В следующем матче московское «Динамо» 17 сентября в гостях сыграет со столичным ЦСКА, минское «Динамо» 21 сентября примет череповецкую «Северсталь».