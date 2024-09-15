Московское «Динамо» одержало победу над «Динамо» из Минска в КХЛ

Перед началом игры нападающему московского «Динамо» Никите Гусеву вручили индивидуальные призы, которые он завоевал в сезоне-2023/24 — форварда признали самым ценным игроком регулярного чемпионата, также он стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата, в 68 матчах набрав 89 очков (23 заброшенные шайбы + 66 результативных передач) и обновив рекорд лиги по очкам за сезон. Кроме того, Гусев вошел в символическую сборную по итогам турнира.