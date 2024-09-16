КХЛ назвала лучших игроков недели

Лучшим новичком недели признан 19-летний защитник тольяттинской «Лады» Магомед Шараканов, чей гол в ворота московского «Динамо» (6:3) стал победным для волжской команды. Также на его счету три силовых приема и три блокированных броска в трех матчах при среднем игровом времени 10 минут 10 секунд.