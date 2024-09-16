КХЛ назвала лучших игроков недели

В трех матчах второй недели чемпионата Абрамов набрал 6 очков (3 шайбы + 3 передачи).
Лучшим вратарем недели объявлен Зак Фукале из челябинского «Трактора», одержавший две победы в двух матчах недели. Он отразил 98,21% бросков и оформил шатаут в игре с петербургским СКА (3:0).
Защитником недели в третий раз в карьере стал Мартин Гернат из ярославского «Локомотива», набравший 4 очка (2+2) в трех матчах недели с общим показателем полезности «+1».
Лучшим новичком недели признан 19-летний защитник тольяттинской «Лады» Магомед Шараканов, чей гол в ворота московского «Динамо» (6:3) стал победным для волжской команды. Также на его счету три силовых приема и три блокированных броска в трех матчах при среднем игровом времени 10 минут 10 секунд.