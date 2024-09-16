Фетисов считает, что интерес к российскому хоккею возрос на старте сезона КХЛ

ТАСС, 16 сентября. Команды показывают непредсказуемую игру на старте сезона Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), это привлекает болельщиков и подогревает интерес к виду спорта. Такое мнение «Спорт-Экспрессу» высказал двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов.
«Радует, что хоккей непредсказуемый, — сказал Фетисов. — Это привлекает болельщиков, подогревает интерес к виду спорта. Сложно делать какие-то выводы по первым пяти матчам. Думаю, у всех достаточно разного опыта, чтобы исправлять ситуацию, если что-то не устраивает. Или, наоборот, идти дальше — по нарастающей».
После пяти матчей в турнирной таблице Западной конференции лидирует московский «Спартак» (9 очков), в тройке также находятся ярославский «Локомотив» (8) и минское «Динамо» (6). В таблице Восточной конференции первую строчку занимает нижнекамский «Нефтехимик» (8), на втором месте располагается челябинский «Трактор» (7), тройку замыкает омский «Авангард» (7). Действующий обладатель Кубка Гагарина магнитогорский «Металлург» идет одиннадцатым на Востоке, набрав 2 очка.