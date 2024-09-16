Фетисов считает, что интерес к российскому хоккею возрос на старте сезона КХЛ

«Радует, что хоккей непредсказуемый, — сказал Фетисов. — Это привлекает болельщиков, подогревает интерес к виду спорта. Сложно делать какие-то выводы по первым пяти матчам. Думаю, у всех достаточно разного опыта, чтобы исправлять ситуацию, если что-то не устраивает. Или, наоборот, идти дальше — по нарастающей».