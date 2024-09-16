«Брали золото и в России, и в Европе». Не стало легендарного тренера «Металлурга»

«Виктор Валентинович всегда был порядочным, добрым и профессиональным мужиком. Работал с Постниковым, потом с Белоусовым. Королёв, будучи помощником, прекрасно дополнял главного тренера, добросовестно выполняя возложенные на него обязанности.



Прекрасно помню, как трудилось чемпионское трио Белоусов — Королёв — Сухов. Они выигрывали с “Металлургом” и российское, и европейское золото, а Сухов до сих пор работает в системе нашего клуба», — рассказал тренер-оператор Алексей Мишуков, долгие годы выполняющий функции пресс-атташе команды.



«Я мало клубов поменял. В армии служил вынужденно, как раз с Виктором Суховым в одной части. В Казани два года провел в первой лиге, а потом 10 лет в “Тракторе”, и 20 лет в Магнитогорске. Может, повлиял тот факт, что Магнитка недалеко от Челябинска, всегда можно было приехать домой. Первое время так и делал — после игр на машине уезжал. Постепенно семью перевёз, дети поженились, и внуки уже растут», — ностальгировал в одном из своих интервью Королёв.