«Металлург» потерпел четвертое поражение подряд в Континентальной хоккейной лиге

ТАСС, 16 сентября. Череповецкая «Северсталь» дома со счетом 5:2 обыграла магнитогорский «Металлург» в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги.
В составе победителей шайбы забросили Илья Иванцов (14-я минута), Кирилл Пилипенко (20), Никита Коростелев (24, 25) и Александр Скоренов (30). У «Металлурга» отличились Данил Башкиров (23) и Егор Коробкин (49).
«Металлург» потерпел четвертое поражение подряд, ранее команда дважды уступила нижнекамскому «Нефтехимику» (0:2, 2:3) и проиграла казанскому «Ак Барсу» (0:2). В шести матчах текущего сезона «Металлург», являющийся действующим обладателем Кубка Гагарина, одержал одну победу. Подопечные Андрея Разина набрали два очка и занимают 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции.
«Северсталь» благодаря победе поднялась на третье место в Западной конференции, команда набрала восемь очков в шести встречах. В следующем матче череповчане 18 сентября примут нижегородское «Торпедо», «Металлург» свою следующую игру проведет 21 сентября, команда примет «Нефтехимик».