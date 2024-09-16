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«Металлург» потерпел четвертое поражение подряд в Континентальной хоккейной лиге

Команда из Магнитогорска в понедельник уступила череповецкой «Северстали» со счетом 2:5.

Источник: ХК "Металлург" Магнитогорск

ТАСС, 16 сентября. Череповецкая «Северсталь» дома со счетом 5:2 обыграла магнитогорский «Металлург» в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги.

В составе победителей шайбы забросили Илья Иванцов (14-я минута), Кирилл Пилипенко (20), Никита Коростелев (24, 25) и Александр Скоренов (30). У «Металлурга» отличились Данил Башкиров (23) и Егор Коробкин (49).

«Металлург» потерпел четвертое поражение подряд, ранее команда дважды уступила нижнекамскому «Нефтехимику» (0:2, 2:3) и проиграла казанскому «Ак Барсу» (0:2). В шести матчах текущего сезона «Металлург», являющийся действующим обладателем Кубка Гагарина, одержал одну победу. Подопечные Андрея Разина набрали два очка и занимают 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

«Северсталь» благодаря победе поднялась на третье место в Западной конференции, команда набрала восемь очков в шести встречах. В следующем матче череповчане 18 сентября примут нижегородское «Торпедо», «Металлург» свою следующую игру проведет 21 сентября, команда примет «Нефтехимик».

Северсталь
5:2
2:0, 3:1, 0:1
Металлург Мг
Хоккей, КХЛ, Неделя 3
16.09.2024, 19:00 (МСК UTC+3)
Ледовый дворец, 5228 зрителей
Главные тренеры
Андрей Козырев
Андрей Разин
Вратари
Александр Самойлов
Александр Смолин
(Илья Набоков)
1-й период
13:16
Илья Иванцов
(Никита Коростелев)
19:20
Кирилл Пилипенко
(Михаил Ильин, Данил Аймурзин)
2-й период
22:15
Данил Башкиров
(Андрей Козлов, Робин Пресс)
23:52
Никита Коростелев
(Глеб Иванов, Руслан Абросимов)
24:54
Никита Коростелев
(Адам Лишка)
29:13
Александр Скоренов
(Илья Иванцов, Тимур Муханов)
30:03
Данил Аймурзин
30:03
Никита Михайлис
37:19
Данила Паливко
3-й период
40:49
Никита Коростелев
41:12
Валерий Орехов
48:20
Егор Коробкин
(Макар Хабаров, Павел Акользин)
59:50
Павел Акользин
Статистика
4
Штрафное время
8
3
Игра в большинстве
1
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Раводин
(Россия, Московская область)
Главный судья
Владимир Мочалов
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит