«Металлург» потерпел четвертое поражение подряд в Континентальной хоккейной лиге

«Северсталь» благодаря победе поднялась на третье место в Западной конференции, команда набрала восемь очков в шести встречах. В следующем матче череповчане 18 сентября примут нижегородское «Торпедо», «Металлург» свою следующую игру проведет 21 сентября, команда примет «Нефтехимик».