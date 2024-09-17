«Сибирь» достигла отметки в 1 000 матчей в КХЛ

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Домашний матч регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против нижнекамского «Нефтехимика» стал 1 000-м за время выступления в турнире для новосибирской «Сибири».
«Сибирь» стала 12-м клубом, который сумел достичь данной отметки. Ранее до нее добрались магнитогорский «Металлург», петербургский СКА, казанский «Ак Барс», омский «Авангард», уфимский «Салават Юлаев», ярославский «Локомотив», челябинский «Трактор», казахстанский «Барыс», нижегородское «Торпедо», московские ЦСКА и «Динамо».
Новосибирский клуб выступает в КХЛ с момента основания лиги — с сезона-2008/09. Лучшим результатом команды в плей-офф является выход в финал конференции в сезоне-2014/15, в котором «Сибирь» уступила «Ак Барсу» (1−4).