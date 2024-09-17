«Сибирь» достигла отметки в 1 000 матчей в КХЛ

Новосибирский клуб выступает в КХЛ с момента основания лиги — с сезона-2008/09. Лучшим результатом команды в плей-офф является выход в финал конференции в сезоне-2014/15, в котором «Сибирь» уступила «Ак Барсу» (1−4).