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Дубли Кары и Андреоффа помогли «Сибири» обыграть дома «Нефтехимик»

В Новосибирске завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местная «Сибирь» нанесла поражение «Нефтехимику» со счётом 5:2.

Источник: Чемпионат.com

Дублями в составе хозяев отметились Владислав Кара и Энди Андреофф. Ещё один гол записал на свой счёт Сергей Широков. У гостей голы на счету Вячеслава Лещенко и Александра Дергачёва.

Новосибирцы одержали третью подряд победу и занимают промежуточное шестое место в турнирной таблице Восточной конференции с шестью очками. Клуб из Нижнекамска не смог продлить трёхматчевую победную серию и остался с восемью очками, однако на данную минуту продолжает лидировать на Востоке.

В следующем матче «Сибирь» примет дома «Куньлунь» 19 сентября. «Нефтехимик» в этот же день отправится в гости к «Трактору».

Сибирь
5:2
1:0, 3:2, 1:0
Нефтехимик
Хоккей, КХЛ, Неделя 3
17.09.2024, 15:30 (МСК UTC+3)
Сибирь-Арена
Главные тренеры
Вадим Епанчинцев
Олег Леонтьев
Вратари
Антон Красоткин
Филипп Долганов
(Артем Загидулин)
1-й период
00:17
Владислав Кара
(Валентин Пьянов)
18:11
Федор Гордеев
2-й период
20:07
Вячеслав Лещенко
(Александр Дергачев, Лукаш Клок)
22:01
Александр Дергачев
(Андрей Белозеров)
22:31
Жоэ Кристоф Муиссу
28:04
Энди Андреофф
(Георгий Белоусов)
30:50
Сергей Широков
(Илья Морозов, Никита Коротков)
33:03
Александр Дергачев
34:14
Энди Андреофф
(Тэйлор Бек, Тревор Мерфи)
34:50
Валентин Пьянов
3-й период
47:18
Никита Хлыстов
48:36
Владислав Кара
(Георгий Белоусов, Тревор Мерфи)
51:39
Командный штраф
58:18
Командный штраф
Статистика
8
Штрафное время
6
0
Игра в большинстве
0
2
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Станислав Раминг
(Россия, Екатеринбург)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Сибирь
Нефтехимик
КХЛ: таблица и календарь