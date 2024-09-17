Дубли Кары и Андреоффа помогли «Сибири» обыграть дома «Нефтехимик»

Новосибирцы одержали третью подряд победу и занимают промежуточное шестое место в турнирной таблице Восточной конференции с шестью очками. Клуб из Нижнекамска не смог продлить трёхматчевую победную серию и остался с восемью очками, однако на данную минуту продолжает лидировать на Востоке.