Конец медового месяца. «Торпедо» перестало быть уникальной командой

И тут можно возмутиться: минуточку, это же вы в прессе писали весной 2023-го после вылета от СКА, что «Торпедо» погубили склонность к постоянной атаке и догматичность до конца! Конечно, писали. Но сейчас такое упрощение стало не ситуативным отступлением от стиля, а постоянным. При этом Ларионов параллельно всё ещё говорит про то, как для его команды важна красота. Последнее такое заявление датировано началом сентября: «Игроки — это как артисты, выходящие на сцену. Ты не можешь привлечь людей на трибуны, если играешь в скучный, вялый и пресный хоккей. Поэтому для нас задача номер один — делать то, что мы делали в последние два года».