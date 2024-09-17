Хоккеиста «Салавата Юлаева» унесли со льда на носилках после жуткой травмы

Встреча проходит в Уфе. Во втором периоде Кузьмин при входе в зону соперника потерял равновесие, упал и влетел в борт, ударившись головой.
В нынешнем сезоне Кузьмин принял участие в пяти матчах, в которых отметился одним голом и одной передачей.
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Нападающий «Салавата Юлаева» Глеб Кузьмин покинул лед на носилках в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против омского «Авангарда».
Встреча проходит в Уфе. Во втором периоде Кузьмин при входе в зону соперника потерял равновесие, упал и влетел в борт, ударившись головой.
В нынешнем сезоне Кузьмин принял участие в пяти матчах, в которых отметился одним голом и одной передачей.