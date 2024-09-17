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Хоккеиста «Салавата Юлаева» унесли со льда на носилках после жуткой травмы

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Нападающий «Салавата Юлаева» Глеб Кузьмин покинул лед на носилках в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против омского «Авангарда».

Встреча проходит в Уфе. Во втором периоде Кузьмин при входе в зону соперника потерял равновесие, упал и влетел в борт, ударившись головой.

В нынешнем сезоне Кузьмин принял участие в пяти матчах, в которых отметился одним голом и одной передачей.

Салават Юлаев
Авангард
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