«Салават Юлаев» нанёс «Авангарду» третье поражение подряд в КХЛ

В составе победителей шайбами отметились Ильдан Газимов, Артём Пименов, Алексей Василевский и Александр Шаров. У гостей голы на счету Семёна Чистякова и Дамира Шарипзянова.
Матч был омрачён травмой форварда «Салавата» Глеба Кузьмина, который ударился головой в борт и был унесён на носилках после толчка со стороны защитника «ястребов» Даррена Дица.
Уфимцы набрали восемь очков и занимают второе место в турнирной таблице Восточной конференции. «Авангард» потерпел третье подряд поражение, остался с семью очками и делит третье место на Востоке с «Автомобилистом» и «Трактором».