Сенсацией завершился первый выездной матч «Барыса» в новом сезоне КХЛ

Встреча в Екатеринбурге была первой выездной для астанчан в этом сезоне КХЛ. Игра началась с быстрого гола нашей команды: на 32-ой секунде отличился Кирилл Савицкий. Хозяева в третьем периоде сравняли счет усилиями канадца Ника Меркли.