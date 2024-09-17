Сенсацией завершился первый выездной матч «Барыса» в новом сезоне КХЛ

Встреча в Екатеринбурге была первой выездной для астанчан в этом сезоне КХЛ. Игра началась с быстрого гола нашей команды: на 32-ой секунде отличился Кирилл Савицкий. Хозяева в третьем периоде сравняли счет усилиями канадца Ника Меркли.
В итоге матч перетек в овертайм, где за счет Майкла Маклеода успеха добился «Барыс».
Победа стала первой для казахстанской команды в нынешнем сезоне. На старте сезона астанчане уступили «Нефтехимику» (1:2 ОТ), «Трактору» (1:4), «Амуру» (1:5) и минскому «Динамо» (1:5).
В четверг, 19 сентября «Барыс» на выезде встретится с казанским «Ак Барсом».