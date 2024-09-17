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Сенсацией завершился первый выездной матч «Барыса» в новом сезоне КХЛ

Сегодня, 17 сентября, столичный «Барыс» в матче регулярного чемпионата КХЛ сыграл на выезде с «Автомобилистом», сообщают Vesti.kz.

Источник: ХК "Барыс"

Встреча в Екатеринбурге была первой выездной для астанчан в этом сезоне КХЛ. Игра началась с быстрого гола нашей команды: на 32-ой секунде отличился Кирилл Савицкий. Хозяева в третьем периоде сравняли счет усилиями канадца Ника Меркли.

В итоге матч перетек в овертайм, где за счет Майкла Маклеода успеха добился «Барыс».

Победа стала первой для казахстанской команды в нынешнем сезоне. На старте сезона астанчане уступили «Нефтехимику» (1:2 ОТ), «Трактору» (1:4), «Амуру» (1:5) и минскому «Динамо» (1:5).

В четверг, 19 сентября «Барыс» на выезде встретится с казанским «Ак Барсом».

Автомобилист
1:2
0:1, 1:0, 0:0
ОТ
Барыс
Хоккей, КХЛ, Неделя 3
17.09.2024, 17:00 (МСК UTC+3)
Уралец
Главные тренеры
Николай Заварухин
Дэвид Немировски
Вратари
Евгений Аликин
Никита Бояркин
1-й период
00:32
Кирилл Савицкий
(Роман Старченко)
02:34
Артем Каштанов
11:15
Кирилл Панюков
2-й период
23:24
Бейбарыс Оразов
23:36
Ник Меркли
(Брукс Мэйсек, Стефан Да Коста)
Овертайм
61:41
Майкл Маклауд
(Роман Старченко)
Статистика
4
Штрафное время
6
0
Игра в большинстве
0
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
Главный судья
Глеб Лазарев
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Автомобилист
Барыс
КХЛ: таблица и календарь