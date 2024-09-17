Тренер «Автомобилиста» Заварухин: вратарь «Барыса» сегодня нас переиграл

— Понимали, что «Барыс» мало очков набрал, их настрой был виден на разминке, настраивали ребят. Не скажу, что плохо начали, невынужденная ошибка привела к голу в наши ворота. В первом периоде неплохо соперник строил игру, во второй игре больше прессинговали, упростили проход средней зоны. Второй и третий период — имели колоссальное преимущество по броскам и моментам, 20 минут сыграли в атаке. Были штанги, но вратарь (Никита Бояркин. — Прим. «Чемпионата») переиграл нас сегодня.