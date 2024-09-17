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Тренер «Автомобилиста» Заварухин: вратарь «Барыса» сегодня нас переиграл

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал поражение своей команды в сегодняшнем матче регулярного чемпионата КХЛ с «Автомобилистом» (1:2 ОТ).

Источник: Чемпионат.com

— Понимали, что «Барыс» мало очков набрал, их настрой был виден на разминке, настраивали ребят. Не скажу, что плохо начали, невынужденная ошибка привела к голу в наши ворота. В первом периоде неплохо соперник строил игру, во второй игре больше прессинговали, упростили проход средней зоны. Второй и третий период — имели колоссальное преимущество по броскам и моментам, 20 минут сыграли в атаке. Были штанги, но вратарь (Никита Бояркин. — Прим. «Чемпионата») переиграл нас сегодня.

— Играли в стиле, похожем на игру «СЮ», но почему не смогли выиграть?

 — Надо было забивать, были хорошие моменты, сольные проходы. Повторюсь: вратарь соперника переиграл нас сегодня.

— Тройка Денежкин — Волк — Мэйсек не забила, но создала очень много моментов. Стоит ли ожидать этого звена в следующей игре?

 — Мне понравилось их движение, Макс добавил движения, приятное впечатление оставили. Хороший гол забили, но отменили из-за офсайда. Изначально был другой состав, Хрипунов приболел перед игрой, звенья передёрнули, потом вернули старые сочетания. Стараемся, чтобы звенья давали не только комбинации, но и забивали любые голы, это главное в хоккее.

— Кизимов и Кашников играют за фарм-клуб, когда ждать их в основе?

 — Один хоккеист провёл с нами лишь день на предсезонке, другой — ни дня. Они занимались индивидуально, решили, что будут набирать форму в «Горняке». Будем пристально наблюдать за ними, у них есть 21 день по регламенту, — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

«Автомобилист» имеет семь очков после шести игр и находится на четвёртой строчке турнирной таблицы Восточной конференции.

Автомобилист
1:2
0:1, 1:0, 0:0
ОТ
Барыс
Хоккей, КХЛ, Неделя 3
17.09.2024, 17:00 (МСК UTC+3)
Уралец, 5545 зрителей
Главные тренеры
Николай Заварухин
Дэвид Немировски
Вратари
Евгений Аликин
Никита Бояркин
1-й период
00:32
Кирилл Савицкий
(Роман Старченко)
02:34
Артем Каштанов
02:34
Артем Каштанов
11:15
Кирилл Панюков
2-й период
23:24
Бейбарыс Оразов
23:36
Ник Меркли
(Брукс Мэйсек, Стефан Да Коста)
26:55
Командный штраф
Овертайм
61:41
Майкл Маклауд
(Роман Старченко)
Статистика
4
Штрафное время
6
3
Игра в большинстве
2
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
Главный судья
Глеб Лазарев
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Автомобилист
Барыс
КХЛ: таблица и календарь