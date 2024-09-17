ЦСКА обыграл московское «Динамо» в матче КХЛ

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Столичный ЦСКА со счетом 3:1 обыграл московское «Динамо» в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на «ЦСКА-Арене» в присутствии 7 618 зрителей.
Заброшенными шайбами в составе ЦСКА отметились Денис Гурьянов (40-я минута), Руслан Исхаков (53) и Владислав Каменев (58). У «Динамо» отличился Никита Гусев (35).
ЦСКА набрал семь очков после шести игр и занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции. «Динамо» с четырьмя очками в шести матчах располагается на 10-й строчке.
В следующем матче ЦСКА 19 сентября примет подмосковный «Витязь», «Динамо» днем позже на выезде сыграет с «Адмиралом» из Владивостока.
В других матчах игрового дня «Адмирал» на своем льду разгромил пекинский «Куньлунь Ред Стар» (7:1), новосибирская «Сибирь» дома обыграла нижнекамский «Нефтехимик» (5:2), астанинский «Барыс» в гостях в овертайме победил екатеринбургский «Автомобилист» (2:1), уфимский «Салават Юлаев» в домашнем матче переиграл омский «Авангард» (4:2), ярославский «Локомотив» на своей арене оказался сильнее тольяттинской «Лады» (2:1).