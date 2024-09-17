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ЦСКА обыграл московское «Динамо» в матче КХЛ

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу армейцев.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Столичный ЦСКА со счетом 3:1 обыграл московское «Динамо» в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на «ЦСКА-Арене» в присутствии 7 618 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе ЦСКА отметились Денис Гурьянов (40-я минута), Руслан Исхаков (53) и Владислав Каменев (58). У «Динамо» отличился Никита Гусев (35).

ЦСКА набрал семь очков после шести игр и занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции. «Динамо» с четырьмя очками в шести матчах располагается на 10-й строчке.

В следующем матче ЦСКА 19 сентября примет подмосковный «Витязь», «Динамо» днем позже на выезде сыграет с «Адмиралом» из Владивостока.

В других матчах игрового дня «Адмирал» на своем льду разгромил пекинский «Куньлунь Ред Стар» (7:1), новосибирская «Сибирь» дома обыграла нижнекамский «Нефтехимик» (5:2), астанинский «Барыс» в гостях в овертайме победил екатеринбургский «Автомобилист» (2:1), уфимский «Салават Юлаев» в домашнем матче переиграл омский «Авангард» (4:2), ярославский «Локомотив» на своей арене оказался сильнее тольяттинской «Лады» (2:1).

ЦСКА
3:1
0:0, 1:1, 2:0
Динамо М
Хоккей, КХЛ, Неделя 3
17.09.2024, 19:30 (МСК UTC+3)
ЦСКА Арена
Главные тренеры
Илья Воробьев
Алексей Кудашов
Вратари
Иван Просветов
Хантер Миска
1-й период
11:51
Седрик Пакетт
2-й период
25:40
Максим Мамин
25:40
Седрик Пакетт
32:52
Никита Охотюк
33:47
Владислав Каменев
33:47
Джордан Уил
34:33
Никита Гусев
(Антон Слепышев, Бреннан Менелл)
39:51
Бреннан Менелл
39:56
Денис Гурьянов
(Павел Карнаухов, Никита Седов)
3-й период
50:30
Седрик Пакетт
52:13
Руслан Исхаков
(Никита Седов, Иван Дроздов)
57:49
Владислав Каменев
(Иван Дроздов)
Статистика
6
Штрафное время
10
0
Игра в большинстве
0
2
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Николай Акузовский
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Евгений Гамалей
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
ЦСКА
Динамо М
КХЛ: таблица и календарь