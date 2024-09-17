ЦСКА обыграл московское «Динамо» в матче КХЛ

В других матчах игрового дня «Адмирал» на своем льду разгромил пекинский «Куньлунь Ред Стар» (7:1), новосибирская «Сибирь» дома обыграла нижнекамский «Нефтехимик» (5:2), астанинский «Барыс» в гостях в овертайме победил екатеринбургский «Автомобилист» (2:1), уфимский «Салават Юлаев» в домашнем матче переиграл омский «Авангард» (4:2), ярославский «Локомотив» на своей арене оказался сильнее тольяттинской «Лады» (2:1).