«Всё очень серьёзно». Игрока «Салавата» увезли на носилках, он страшно влетел в борт

Сегодняшняя игра получилась более плотной — несмотря на большое игровое преимущество железнодорожников, голы в этом матче давались им гораздо труднее. За всю встречу их набралось всего два — Красковский и Радулов обеспечили для подопечных Игоря Никитина необходимый результат. Гол Андрея Алтыбармакяна в середине третьего периода уже ни на что не повлиял — «Локомотив» удержал победу и вернулся на вершину не только Западной конференции, но и всей лиги.