«Автомобилист» не смог справиться с «Барысом»

Прошло всего полминуты после стартового вбрасывания, а гости из Астаны уже праздновали заброшенную шайбу. В первой смене Роман Старченко обокрал у Ника Эберта и из центра площадки прошел по флангу, а затем отдал передачу Кириллу Савицкому, который запустил игровой снаряд в пустой угол ворот Евгения Аликина.
После обескураживающего начала поединка «Автомобилист» умудрился остаться в меньшинстве на четыре минуты за игру Артема Каштанова высоко поднятой клюшкой. За это время астанчане создали несколько хороших моментов, но вратарь отразил угрозу.
Во втором периоде Максим Денежкин забил эффектный гол. Он в одиночку обыграл двух игроков «Барыса» и с острого угла отправил игровой снаряд под перекладину. Из-за положения «вне игры» шайба не была засчитана.
Однако через пару минут «Автомобилисту» все же удалось сравнять счет. Реализовав численное преимущество за 12 секунд. Брукс Мэйсек из своего «офиса» бросил по воротам, а Ник Меркли протолкнул шайбу под перекладину. Больше заброшенных шайб в этом игровом отрезке не было, несмотря на то, что екатеринбуржцы обосновались в зоне гостей, создали множество опасных моментов, перебросав соперников — 18−5. Нейтрализовал опасные броски Никита Бояркин, сохранив преимущество в счете.
В третьем периоде «Автомобилист» продолжил атаковать. Хороший шанс вывести свою команду вперед был у Стафана да Косты, но он попал в штангу. Вскоре атаки утихли с обеих сторон, а игра перетекла в овертайм.
Дополнительное время завершилось контратакой «Барыса», в которой Майкл Маклауд добил шайбу в пустой угол. Финальный гудок зафиксировал счет 1:2. Команда из Астаны праздновала свою первую победу в текущем сезоне.
Наставник «Автомобилиста» Николай Заварухин после матча отметил, что у него подопечных было преимущество над соперником, но подвела реализация моментов.
«Понимали и предупреждали ребят, что “Барыс” проиграл последние матчи, у команды было мало очков, и они настраивались, это было видно по разминке. Не скажу, что мы плохо начали, там ошибка невынужденная привела к голу в наши ворота. Что касается второго и третьего периодов, то имели колоссальное преимущество по броскам и по моментам. Наверное, основное — это реализация моментов, где вратарь соперников нас переиграл сегодня. Хотя у нас были и штанги, и 40 раз по воротам бросили, 20 минут провели в атаке», — сказал Николай Заварухин.
Следующие матчи «Автомобилист» проведет на выезде по маршруту Омск — Тольятти — Нижнекамск — Новосибирск, а в Екатеринбурге сыграет 29 сентября с «Ак Барсом».