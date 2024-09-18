«Автомобилист» не смог справиться с «Барысом»

«Понимали и предупреждали ребят, что “Барыс” проиграл последние матчи, у команды было мало очков, и они настраивались, это было видно по разминке. Не скажу, что мы плохо начали, там ошибка невынужденная привела к голу в наши ворота. Что касается второго и третьего периодов, то имели колоссальное преимущество по броскам и по моментам. Наверное, основное — это реализация моментов, где вратарь соперников нас переиграл сегодня. Хотя у нас были и штанги, и 40 раз по воротам бросили, 20 минут провели в атаке», — сказал Николай Заварухин.