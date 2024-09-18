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«Северсталь» нанесла «Торпедо» третье поражение подряд в КХЛ в матче с девятью голами

В Череповце завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местная «Северсталь» нанесла поражение нижегородскому «Торпедо» (5:4).

Источник: РИА "Новости"

В составе победителей шайбами отметились Владимир Грудинин, Никита Коростелёв, Данил Аймурзин, Джозеф Душак и Кирилл Пилипенко. У гостей по дублю сделали Никита Артамонов и Михаил Абрамов.

Напомним, этот матч стал первым за девять лет в КХЛ, в котором обе команды реализовали буллит в основное время.

«Северсталь» одержала третью победу подряд, набрала 10 очков и поднялась на второе место в турнирной таблице Западной конференции. Нижегородцы потерпели третью неудачу кряду, остались с пятью очками и идут на восьмой строчке Запада.

Северсталь
5:4
1:1, 2:1, 2:2
Торпедо
Хоккей, КХЛ, Неделя 3
18.09.2024, 19:00 (МСК UTC+3)
Ледовый дворец, 4690 зрителей
Главные тренеры
Андрей Козырев
Игорь Ларионов
Вратари
Константин Шостак
Иван Бочаров
1-й период
00:42
Даниил Бокун
02:30
Максим Летунов
04:36
Командный штраф
07:06
Никита Артамонов
(Даниил Бокун, Егор Виноградов)
09:27
Кирилл Кирсанов
13:34
Эмиль Пьянов
14:16
Бобби Линч
14:37
Владимир Грудинин
(Адам Лишка)
2-й период
20:34
Никита Коростелев
25:23
Михаил Абрамов
25:23
Кирилл Пилипенко
31:17
Максим Глинский
35:46
Даниил Бокун
36:42
Данил Аймурзин
(Адам Лишка)
3-й период
41:15
Денис Почивалов
43:00
15646
(Кирилл Пилипенко, Адам Лишка)
44:15
Никита Артамонов
(Денис Почивалов)
49:24
Михаил Абрамов
(Антон Силаев)
51:00
Руслан Абросимов
57:31
Кирилл Пилипенко
(Михаил Ильин)
59:46
Илья Иванцов
Статистика
10
Штрафное время
14
0
Игра в большинстве
0
2
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Александр Сергеев
(Россия, Жуковский)
Главный судья
Сергей Юдаков
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Северсталь
Торпедо
КХЛ: таблица и календарь