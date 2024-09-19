Хоккеист «Салавата Юлаева» Кузьмин выбыл до конца сезона

МОСКВА, 19 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий хоккейного клуба «Салават Юлаев» Глеб Кузьмин не сможет помочь команде до конца сезона в связи с тяжелой травмой. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор уфимского клуба Ринат Баширов.
«Салават Юлаев» 17 сентября выиграл дома у «Авангарда» со счетом 4:2. Во втором периоде 27-летний Кузьмин упал и ударился головой о борт, после чего был увезен со льда на носилках.
«Игрок был транспортирован в Москву. Сегодня у него будет обследование, — сказал Баширов. — Ему рекомендовано оперативное лечение, поэтому он будет восстанавливаться до конца сезона».