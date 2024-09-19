Защитник «Ак Барса» Марченко объяснил, почему «Барыс» плохо начал сезон

— «Барыс» тяжело вошёл в регулярку, такие команды особенно непредсказуемы?

— Есть такое, но большое количество игроков было на сборах перед олимпийской квалификацией. Плюс легионеры приехали чуть позднее, пока вкатываются. Но игроки мастеровитые, с ними следует играть внимательнее, плотнее, не давать им много владеть шайбой, — приводит слова Марченко пресс-служба «Ак Барса» на официальном сайте.