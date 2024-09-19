Экс-форвард сборной России назвал причины неудачной серии «Металлурга»

— Травмы Юрова, Канцерова, Зернова, Вовченко или чемпионское послевкусие — главная причина неудачного старта магнитогорского «Металлурга?»

— И то и другое. Зная Разина, не сомневаюсь, что предсезонка магнитогорцев была пусть и короткой, но очень тяжёлой. Уверен, что были в ней и «баллоны». Тем интереснее посмотреть на то, как «Металлург» будет выбираться из сложившейся ситуации и сможет ли команда добавить с возвращением лидеров.