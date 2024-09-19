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Экс-форвард сборной России назвал причины неудачной серии «Металлурга»

Бывший российский нападающий Евгений Артюхин объяснил причины неудачного старта «Металлурга» в КХЛ.

Источник: КХЛ

В прошлом году команда выиграла Кубок Гагарина.

— Травмы Юрова, Канцерова, Зернова, Вовченко или чемпионское послевкусие — главная причина неудачного старта магнитогорского «Металлурга?»
 — И то и другое. Зная Разина, не сомневаюсь, что предсезонка магнитогорцев была пусть и короткой, но очень тяжёлой. Уверен, что были в ней и «баллоны». Тем интереснее посмотреть на то, как «Металлург» будет выбираться из сложившейся ситуации и сможет ли команда добавить с возвращением лидеров.

— Разину и компании будет сложнее?
 — Несомненно! Защищать титул всегда сложнее, чем его завоёвывать. Теперь на «Металлург» настраиваются как на чемпионов, то есть абсолютно по-другому, — приводит слова Артюхина «Спорт день за днём».

«Металлург» проиграл пять из шести матчей сезона.

Металлург Мг
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