КХЛ вручит памятные медали за уникальные достижения

Каждый лауреат получит от лиги памятную медаль, на которой будет выгравировано его достижение в рамках КХЛ. Для действующих игроков будет указано значение после вступления в тот или иной клуб, а для завершивших карьеру хоккеистов — итоговая статистика в КХЛ по данному показателю.