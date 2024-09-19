КХЛ будет вручать игрокам награды за уникальные достижения

В клуб по очкам можно попасть, достигнув отметки в 800 результативных баллов. В него на данный момент входят только Мозякин (928 очков) и Шипачев (922), ближайший кандидат — Радулов (706). Вратарям для получения памятных наград надо провести 60 сухих матчей или одержать 250 побед. В клуб по шатаутам входят Василий Кошечкин (90), Александр Еременко (63) и Илья Сорокин (60), а по победам — Кошечкин (378), Еременко (299) и Константин Барулин (258).