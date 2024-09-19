КХЛ будет вручать игрокам награды за уникальные достижения

В расчет берутся восемь статистических показателей: матчи, заброшенные шайбы, очки отдельно для нападающих и защитников, победы и шатауты для вратарей, проведенные матчи для тренеров.
Чтобы попасть в клуб обладателей награды по числу матчей, игрокам надо провести 1000 игр. В настоящее время данную отметку преодолел только Евгений Бирюков (1001 матч). Для попадания в клуб по шайбам надо забить 250 голов, сейчас эту отметку преодолели четыре хоккеиста — Сергей Мозякин (419), Найджел Доус (293), Данис Зарипов (292) и Вадим Шипачев (289). Ближайшим кандидатом является нападающий ярославского «Локомотива» Александр Радулов (248).
В клуб по очкам можно попасть, достигнув отметки в 800 результативных баллов. В него на данный момент входят только Мозякин (928 очков) и Шипачев (922), ближайший кандидат — Радулов (706). Вратарям для получения памятных наград надо провести 60 сухих матчей или одержать 250 побед. В клуб по шатаутам входят Василий Кошечкин (90), Александр Еременко (63) и Илья Сорокин (60), а по победам — Кошечкин (378), Еременко (299) и Константин Барулин (258).
Для защитников знаковыми отметками являются 100 шайб и 350 очков. Более 100 шайб в КХЛ забрасывали Кевин Даллмэн (142), Денис Куляш и Илья Никулин (по 108), по очкам лидерами являются Даллмэн (431) и Никулин (367). Знаковый показатель для тренеров — 700 матчей, его преодолели Дмитрий Квартальнов (888), Владимир Крикунов (722), Олег Знарок (709) и Зинэтула Билялетдинов (703).