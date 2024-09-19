ЦСКА одержал трудовую домашнюю победу над «Витязем»

На третьей минуте второго периода Джереми Рой с передачи Александра Дарьина восстановил равенство в счёте. На девятой минуте периода Руслан Исхаков с передач Ивана Дроздова и Никиты Седова вновь вывел ЦСКА вперёд. На 18-й минуте периода Никита Нестеров с передач Фредрика Классона и Егора Афанасьева сделал счёт 3:1.