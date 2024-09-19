Олбани
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Мини-футбол
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЦСКА одержал трудовую домашнюю победу над «Витязем»

В Москве закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный ЦСКА принимал подмосковный «Витязь».

Источник: Чемпионат.com

Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

На 14-й минуте первого периода Виталий Абрамов с передачи Максима Соркина открыл счёт во встрече.

На третьей минуте второго периода Джереми Рой с передачи Александра Дарьина восстановил равенство в счёте. На девятой минуте периода Руслан Исхаков с передач Ивана Дроздова и Никиты Седова вновь вывел ЦСКА вперёд. На 18-й минуте периода Никита Нестеров с передач Фредрика Классона и Егора Афанасьева сделал счёт 3:1.

На 15-й минуте третьего периода Станислав Яровой с передач Егора Морозова и Ивана Савчика сократил отставание гостей до минимума.

ЦСКА
3:2
1:0, 2:1, 0:1
Витязь
Хоккей, КХЛ, Неделя 3
19.09.2024, 19:30 (МСК UTC+3)
ЦСКА Арена, 4214 зрителей
Главные тренеры
Илья Воробьев
Павел Десятков
Вратари
Иван Просветов
Дмитрий Шикин
1-й период
00:59
Владислав Каменев
02:00
Николя Баптист
06:57
Александр Дарьин
13:39
Виталий Абрамов
(Максим Соркин)
2-й период
22:13
Джереми Рой
(Александр Дарьин)
22:13
Фредрик Классон
28:28
Руслан Исхаков
(Иван Дроздов, Никита Седов)
37:47
Никита Нестеров
(Фредрик Классон, Егор Афанасьев)
3-й период
46:27
Константин Окулов
50:09
Руслан Исхаков
54:22
Станислав Яровой
(Егор Морозов, Иван Савчик)
Статистика
8
Штрафное время
2
0
Игра в большинстве
0
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Эдуард Метальников
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Витязь
ЦСКА
КХЛ: таблица и календарь