Тренер «Барыса» нашел виновных в поражении от «Ак Барса»

— Лидеры, которых мы взяли, должны помогать получать результат. В шести играх может кто-то из игроков выделялся, но в общем очень слабо сыграли эти матчи. Мало забиваем, мало моментов. Такие игроки, если и не забивают, должны создавать по 3−4 момента за игру. Пока их не видно. Это ключевой момент. Опять же стабильность. Две тройки играют хорошо, а две тройки плохо. Прошлую игру мы выиграли, но не оптимально играли все четыре звена.