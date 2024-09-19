Тренер «Барыса» нашел виновных в поражении от «Ак Барса»

Казанцы на своем льду победили со счетом 5:0.
— Неплохо начали игру, хорошее было движение, но у нас не хватает стабильности. Пять минут играем хорошо, затем три минуты плохо. Много брака, много ошибок, много моментов, где неуверенно играем с шайбой, решения принимаем через панику, — приводит слова тренера Шайба.kz.
— Непростое положение у «Барыса» — пятое поражение в шести матчах. «Ак Барс» забил довольно простые шайбы. Над чем команде в первую очередь нужно работать, чтобы появился хоть какой-то стабильный результат?
— Лидеры, которых мы взяли, должны помогать получать результат. В шести играх может кто-то из игроков выделялся, но в общем очень слабо сыграли эти матчи. Мало забиваем, мало моментов. Такие игроки, если и не забивают, должны создавать по 3−4 момента за игру. Пока их не видно. Это ключевой момент. Опять же стабильность. Две тройки играют хорошо, а две тройки плохо. Прошлую игру мы выиграли, но не оптимально играли все четыре звена.
— Затронули тему лидеров. Наверняка, большего ждете от Антона Бурдасова. Его неубедительное выступление связано с тем, что он без предсезонки перешел в «Барыс» и только сейчас набирает форму?
— Может быть. Но он должен был быть готов. Конечно, есть период адаптации. Но от него и других новичков мы ожидаем гораздо большего. Пока они никак не помогают добиваться результата.
— У Дамира Жафярова повреждение, из-за этого он пропустил матч. Насколько это критично, стоит ли его ждать в ближайших играх?
— Я думаю, ближайшие три недели его не будет.
— Как состояние травмированных Натана Болье и Виктора Антипина. Когда они вернутся?
— Натан Болье будет отсутствовать минимум три недели, может больше. По Виктору Антипину пока точно не знаем.
— Планируются ли какие-то подписания?
— У нас есть состав. Когда игроки травмируются, другие хоккеисты получают шанс проявить себя. У нас есть резерв и у них есть шанс.
— Владислав Кодола не играл с середины матча. С чем это связано?
— Не помогает в обороне, не помогает в атаке. На вбрасываниях плохо играет и мы начинаем смену без шайбы.
Отметим, что «Барыс» с тремя очками находится на предпоследней, 11-й строчке в таблице Восточной конференции. Следующую игру астанчане проведут на выезде с подмосковным «Витязем» 21 сентября.