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Тренер «Барыса» нашел виновных в поражении от «Ак Барса»

Главный тренер «Барыса» Дэвид Немировски прокомментировал результат матча против «Ак Барса» в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передают Vesti.kz.

Источник: ХК "Барыс"

Казанцы на своем льду победили со счетом 5:0.

— Неплохо начали игру, хорошее было движение, но у нас не хватает стабильности. Пять минут играем хорошо, затем три минуты плохо. Много брака, много ошибок, много моментов, где неуверенно играем с шайбой, решения принимаем через панику, — приводит слова тренера Шайба.kz.

— Непростое положение у «Барыса» — пятое поражение в шести матчах. «Ак Барс» забил довольно простые шайбы. Над чем команде в первую очередь нужно работать, чтобы появился хоть какой-то стабильный результат?

— Лидеры, которых мы взяли, должны помогать получать результат. В шести играх может кто-то из игроков выделялся, но в общем очень слабо сыграли эти матчи. Мало забиваем, мало моментов. Такие игроки, если и не забивают, должны создавать по 3−4 момента за игру. Пока их не видно. Это ключевой момент. Опять же стабильность. Две тройки играют хорошо, а две тройки плохо. Прошлую игру мы выиграли, но не оптимально играли все четыре звена.

— Затронули тему лидеров. Наверняка, большего ждете от Антона Бурдасова. Его неубедительное выступление связано с тем, что он без предсезонки перешел в «Барыс» и только сейчас набирает форму?

— Может быть. Но он должен был быть готов. Конечно, есть период адаптации. Но от него и других новичков мы ожидаем гораздо большего. Пока они никак не помогают добиваться результата.

— У Дамира Жафярова повреждение, из-за этого он пропустил матч. Насколько это критично, стоит ли его ждать в ближайших играх?

— Я думаю, ближайшие три недели его не будет.

— Как состояние травмированных Натана Болье и Виктора Антипина. Когда они вернутся?

— Натан Болье будет отсутствовать минимум три недели, может больше. По Виктору Антипину пока точно не знаем.

— Планируются ли какие-то подписания?

— У нас есть состав. Когда игроки травмируются, другие хоккеисты получают шанс проявить себя. У нас есть резерв и у них есть шанс.

— Владислав Кодола не играл с середины матча. С чем это связано?

— Не помогает в обороне, не помогает в атаке. На вбрасываниях плохо играет и мы начинаем смену без шайбы.

Отметим, что «Барыс» с тремя очками находится на предпоследней, 11-й строчке в таблице Восточной конференции. Следующую игру астанчане проведут на выезде с подмосковным «Витязем» 21 сентября.

Ак Барс
5:0
2:0, 0:0, 3:0
Барыс
Хоккей, КХЛ, Неделя 3
19.09.2024, 19:00 (МСК UTC+3)
Татнефть-Арена, 8184 зрителя
Главные тренеры
Анвар Гатиятулин
Дэвид Немировски
Вратари
Амир Мифтахов
Юхан Маттссон
1-й период
06:37
Александр Барабанов
09:36
Дмитрий Яшкин
(Александр Барабанов, Ник Петан)
12:16
Кирилл Семенов
(Александр Барабанов)
16:58
Никита Камалов
3-й период
43:30
Александр Барабанов
(Никита Лямкин, Митчелл Миллер)
44:13
Егор Коршков
(Артем Галимов, Никита Лямкин)
56:03
Никита Дыняк
(Кирилл Семенов, Семен Кошелев)
Статистика
2
Штрафное время
2
1
Игра в большинстве
1
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Иван Фатеев
(Россия, Московская область)
Главный судья
Валерий Якимов
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Ак Барс
Барыс
КХЛ: таблица и календарь