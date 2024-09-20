«Авангард» потерпел четвертое поражение подряд в КХЛ

После третьей пропущенной шайбы вратаря «Авангарда» Павла Хомченко заменил Илья Проскуряков. Ворота «Автомобилиста» защищал Владимир Галкин, который отразил 37 бросков и во второй раз в сезоне не пропустил за матч ни одной шайбы.