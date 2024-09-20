«Авангард» потерпел четвертое поражение подряд в КХЛ

ТАСС, 20 сентября. «Автомобилист» из Екатеринбурга со счетом 3:0 обыграл омский «Авангард» в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Омске.
Заброшенными шайбами отметились Максим Осипов (15-я минута), Брендэн Лайпсик (26) и Владимир Кузнецов (29).
После третьей пропущенной шайбы вратаря «Авангарда» Павла Хомченко заменил Илья Проскуряков. Ворота «Автомобилиста» защищал Владимир Галкин, который отразил 37 бросков и во второй раз в сезоне не пропустил за матч ни одной шайбы.
«Авангард» потерпел четвертое поражение подряд. Команда из Омска набрала семь очков после семи матчей и занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Автомобилист» с девятью очками в семи играх вышел на первую строчку в Восточной конференции.
В следующем матче «Автомобилист» 22 сентября на выезде сыграет с тольяттинской «Ладой», «Авангард» 23 сентября в гостях встретится с петербургским СКА.