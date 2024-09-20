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«Авангард» потерпел четвертое поражение подряд в КХЛ

В пятницу омская команда проиграла екатеринбургскому «Автомобилисту» со счетом 0:3.

Источник: ХК "Авангард"

ТАСС, 20 сентября. «Автомобилист» из Екатеринбурга со счетом 3:0 обыграл омский «Авангард» в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Омске.

Заброшенными шайбами отметились Максим Осипов (15-я минута), Брендэн Лайпсик (26) и Владимир Кузнецов (29).

После третьей пропущенной шайбы вратаря «Авангарда» Павла Хомченко заменил Илья Проскуряков. Ворота «Автомобилиста» защищал Владимир Галкин, который отразил 37 бросков и во второй раз в сезоне не пропустил за матч ни одной шайбы.

«Авангард» потерпел четвертое поражение подряд. Команда из Омска набрала семь очков после семи матчей и занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Автомобилист» с девятью очками в семи играх вышел на первую строчку в Восточной конференции.

В следующем матче «Автомобилист» 22 сентября на выезде сыграет с тольяттинской «Ладой», «Авангард» 23 сентября в гостях встретится с петербургским СКА.

Авангард
0:3
0:1, 0:2, 0:0
Автомобилист
Хоккей, КХЛ, Неделя 3
20.09.2024, 16:30 (МСК UTC+3)
G-Drive Арена
Главные тренеры
Сергей Звягин
Николай Заварухин
Вратари
Павел Хомченко
(Илья Проскуряков)
Владимир Галкин
1-й период
14:13
Максим Осипов
(Стефан Да Коста)
2-й период
22:17
Кертис Волк
25:12
Брендан Лайпсик
(Стефан Да Коста, Анатолий Голышев)
28:22
Владимир Кузнецов
(Данил Романцев)
29:36
Сергей Зборовский
34:51
Даррен Дитц
37:40
Брукс Мэйсек
3-й период
57:25
Игорь Мартынов
57:25
Кертис Волк
Статистика
4
Штрафное время
8
0
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Максим Сидоренко
(Беларусь, Минск)
Главный судья
Иван Ермолаев
(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Авангард
Автомобилист
КХЛ: таблица и календарь