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«Сибирь» обыграла «Спартак» и продлила победную серию до пяти матчей

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Московский «Спартак» проиграл новосибирской «Сибири» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, прошедшая в Новосибирске, завершилась со счетом 3:1 (1:1, 1:0, 1:0). В составе победителей отличились Тревор Мерфи (15-я минута), Владимир Бутузов (26) и Максим Карпов (54). У гостей шайбу забросил Андрей Локтионов (6).

«Сибирь» (10 очков) занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции. Команда одержала пятую победу подряд. «Спартак» (9) располагается на четвертой строчке на Западе.

В следующем матче «Сибирь» 24 сентября примет «Сочи», а «Спартак» 23 сентября на выезде встретится с челябинским «Трактором».

Сибирь
3:1
1:1, 1:0, 1:0
Спартак
Хоккей, КХЛ, Неделя 3
21.09.2024, 13:30 (МСК UTC+3)
Сибирь-Арена
Главные тренеры
Вадим Епанчинцев
Алексей Жамнов
Вратари
Денис Костин
Патрик Рибар
1-й период
05:00
Андрей Локтионов
(Егор Савиков, Уильям Биттен)
09:28
Владимир Бутузов
13:04
Михаил Мальцев
14:08
Тревор Мерфи
(Владимир Бутузов, Энди Андреофф)
18:31
Николай Голдобин
2-й период
25:49
Владимир Бутузов
(Артем Жуков, Тревор Мерфи)
30:42
Тэйлор Бек
3-й период
53:52
Максим Карпов
(Егор Мартынов, Энди Андреофф)
Статистика
4
Штрафное время
4
0
Игра в большинстве
0
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Иван Фатеев
(Россия, Московская область)
Главный судья
Сергей Морозов
(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Сибирь
Спартак
КХЛ: таблица и календарь