«Сибирь» обыграла «Спартак» и продлила победную серию до пяти матчей

Встреча, прошедшая в Новосибирске, завершилась со счетом 3:1 (1:1, 1:0, 1:0). В составе победителей отличились Тревор Мерфи (15-я минута), Владимир Бутузов (26) и Максим Карпов (54). У гостей шайбу забросил Андрей Локтионов (6).
«Сибирь» (10 очков) занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции. Команда одержала пятую победу подряд. «Спартак» (9) располагается на четвертой строчке на Западе.
В следующем матче «Сибирь» 24 сентября примет «Сочи», а «Спартак» 23 сентября на выезде встретится с челябинским «Трактором».