«Сибирь» обыграла «Спартак» и продлила победную серию до пяти матчей

Встреча, прошедшая в Новосибирске, завершилась со счетом 3:1 (1:1, 1:0, 1:0). В составе победителей отличились Тревор Мерфи (15-я минута), Владимир Бутузов (26) и Максим Карпов (54). У гостей шайбу забросил Андрей Локтионов (6).