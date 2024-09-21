Олбани
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Мини-футбол
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Металлург» обыграл «Нефтехимик», прервав серию поражений из четырёх матчей

Сегодня, 21 сентября, состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ.

Источник: РИА "Новости"

На льду «Арены-Металлург» в Магнитогорске встретились «Металлург» и «Нефтехимик». Победу одержала домашняя команда в серии буллитов со счётом 1:0. Победный бросок на счету Никиты Михайлиса, он реализовал все три попытки.

Соперники не смогли поразить ворота друг друга в основное время и в овертайме. В серии буллитов со счётом 4:3 точнее оказались хозяева площадки, причём нападающий Никита Михайлис реализовал все три свои попытки, включая победную.

«Металлург» прервал серию поражений из четырёх матчей. Послезавтра, 23 сентября, магнитогорская команда сыграет с «Салаватом Юлаевым».

Для «Нефтехимика» это поражение стало третьим подряд. В следующей игре команда встретится с «Автомобилистом» 24 сентября.

Металлург Мг
1:0
0:0, 0:0, 0:0, 0:0
Б
Нефтехимик
Хоккей, КХЛ, Неделя 3
21.09.2024, 14:30 (МСК UTC+3)
Арена-Металлург
Главные тренеры
Андрей Разин
Олег Леонтьев
Вратари
Илья Набоков
Филипп Долганов
1-й период
00:13
Булат Шафигуллин
01:43
Филипп Долганов
19:51
Филипп Долганов
2-й период
35:20
Никита Михайлис
3-й период
47:58
Владимир Брюквин
53:12
Егор Яковлев
53:12
Вячеслав Лещенко
Овертайм
63:01
Владимир Брюквин
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Никита Михайлис
(Металлург Мг)
Статистика
4
Штрафное время
12
0
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Гамалей
(Россия, Москва)
Главный судья
Алексей Светилов
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Металлург Мг
Нефтехимик
КХЛ: таблица и календарь