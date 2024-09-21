«Барысу» нанесли шестое поражение в КХЛ

Встреча прошла в Балашихе и завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев льда, у которых отличились Иван Чехович (4-я минута), Егор Воронков (20-я), Иван В. Воробьев (33-я) и Дерек Барак (37-я). В составе гостей одну шайбу отыграл Адиль Бекетаев (20-я).