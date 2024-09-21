«Барысу» нанесли шестое поражение в КХЛ

Встреча прошла в Балашихе и завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев льда, у которых отличились Иван Чехович (4-я минута), Егор Воронков (20-я), Иван В. Воробьев (33-я) и Дерек Барак (37-я). В составе гостей одну шайбу отыграл Адиль Бекетаев (20-я).
В итоге «Барыс» потерпел шестое поражение в семи матчах КХЛ. Следующую игру подопечные Дэвида Немировски проведут дома с московским «Динамо» 24 сентября.
«Витязь» с 6 очками занимает седьмое место в таблице Западной конференции. «Барыс», имея в активе 3 балла, находится на последней, 12-й строчке «Востока».