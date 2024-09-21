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«Барысу» нанесли шестое поражение в КХЛ

Казахстанский «Барыс» проиграл подмосковному «Витязю» в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передают Vesti.kz.

Источник: Соцсети

Встреча прошла в Балашихе и завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев льда, у которых отличились Иван Чехович (4-я минута), Егор Воронков (20-я), Иван В. Воробьев (33-я) и Дерек Барак (37-я). В составе гостей одну шайбу отыграл Адиль Бекетаев (20-я).

В итоге «Барыс» потерпел шестое поражение в семи матчах КХЛ. Следующую игру подопечные Дэвида Немировски проведут дома с московским «Динамо» 24 сентября.

«Витязь» с 6 очками занимает седьмое место в таблице Западной конференции. «Барыс», имея в активе 3 балла, находится на последней, 12-й строчке «Востока».

Витязь
4:1
2:1, 2:0, 0:0
Барыс
Хоккей, КХЛ, Неделя 3
21.09.2024, 17:00 (МСК UTC+3)
Арена Балашиха
Главные тренеры
Павел Десятков
Дэвид Немировски
Вратари
Дмитрий Шикин
Юхан Маттссон
1-й период
02:38
Алихан Асетов
03:32
Иван Чехович
(Джереми Рой, Ярослав Бусыгин)
05:38
Егор Морозов
19:08
Адиль Бекетаев
(Кирилл Панюков, Алихан Омирбеков)
19:59
Егор Воронков
(Егор Морозов, Джереми Рой)
2-й период
22:25
Артем Королев
30:54
Адиль Бекетаев
32:09
Иван Воробьев
(Александр Дарьин, Иван Савчик)
36:56
Дерек Барак
(Джереми Рой, Дмитрий Бучельников)
Статистика
2
Штрафное время
6
0
Игра в большинстве
0
3
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Антон Гофман
(Россия, Москва)
Главный судья
Владимир Мочалов
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Витязь
Барыс
КХЛ: таблица и календарь