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«Cалават Юлаев» отыгрался с 0:2 в матче с «Локомотивом», одержав итоговую победу

В Ярославле закончился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Источник: ХК "Салават Юлаев"

«Салават Юлаев» в выездном матче обыграл «Локомотив» со счётом 3:2 в овертайме.

Шайбами в составе уфимской команды отметились Шелдон Ремпал, Джош Ливо и Александр Хмелевски. У Ярославля забрасывали Александр Елесин и Степан Никулин.

Для «Салавата Юлаева» эта победа стала третьей подряд и пятой в сезоне в шести матчах. 23 сентября команда Виктора Козлова сыграет в Магнитогорске с «Металлургом».

«Локомотив» в прошлой игре одолел «Ладу» (2:1). В предстоящей встрече ярославцы сыграют с «Северсталью» дома 23 сентября.

Локомотив
2:3
1:0, 1:0, 0:2
ОТ
Салават Юлаев
Хоккей, КХЛ, Неделя 3
21.09.2024, 17:00 (МСК UTC+3)
Арена-2000, 7621 зритель
Главные тренеры
Игорь Никитин
Виктор Козлов
Вратари
Даниил Исаев
Александр Самонов
1-й период
13:38
Александр Радулов
17:04
Александр Елесин
(Даниил Бут)
2-й период
25:43
Степан Никулин
(Даниил Тесанов)
29:49
Артем Пименов
33:54
Андрей Сергеев
37:55
Джош Ливо
3-й период
40:23
Максим Березкин
41:14
Шелдон Ремпал
(Джош Ливо, Александр Шаров)
49:15
Владислав Ефремов
52:32
Рушан Рафиков
53:07
Джош Ливо
(Нэйтан Тодд, Александр Шаров)
Овертайм
63:29
Александр Хмелевский
Статистика
8
Штрафное время
6
3
Игра в большинстве
4
0
Голы в большинстве
2
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Николай Акузовский
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Эдуард Метальников
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Локомотив
Салават Юлаев
КХЛ: таблица и календарь