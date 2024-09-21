В субботу подопечные Дмитрия Квартальнова принимали «Северсталь», за которую выступают двое хоккеистов из Беларуси — вратарь Константин Шостак и форвард Александр Скоренов. В начале встречи хозяева схватили два удаления за подножку, но оба раза череповчане не смогли реализовать лишнего. Во время второго большинства гости все же пробили голкипера «Динамо» Андрея Тихомирова, но шайба была отменена из-за положения «вне игры». На 14-й минуте защитник «зубров» Ксавье Уэлле мощным щелчком от синей линии отправил снаряд в сетку, но судьи усмотрели помеху вратарю соперника на пятаке и гол не засчитали. В концовке периода минчане получили возможность поиграть в формате «5 на 3», но ничего из этого не извлекли.
Первое легитимное взятие ворот случилось в середине второго игрового отрезка — шайбу между щитков Шостаку отправил нападающий «Динамо» Александр Волков. Правда, лидерство «зубров» продлилось всего пять минут, результативную комбинацию гости разыграли после перехвата в нашей зоне. В начале заключительной трети Роман Горбунов вновь вывел хозяев вперед, бросив под перекладину из левого круга вбрасывания. Этот гол стал для нападающего минчан 50-м в карьере в КХЛ. По ходу периода череповчане не раз были близки к тому, чтобы отыграться, но вместо равного счета получили шайбу в свои ворота — отличился капитан «бело-голубых» Андрей Стась. В результате 3:1 в пользу «Динамо».
В турнирной таблице Западной конференции КХЛ наша команда занимает пятую строчку, набрав восемь очков в шести матчах. Далее столичный клуб отправится в Мытищи, где 26 сентября встретится с «Куньлунем».
Хоккеисты минского «Динамо» обыграли «Северсталь» в домашнем матче КХЛ
21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты столичного «Динамо» одержали победу во втором домашнем поединке регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-24/25, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В субботу подопечные Дмитрия Квартальнова принимали «Северсталь», за которую выступают двое хоккеистов из Беларуси — вратарь Константин Шостак и форвард Александр Скоренов. В начале встречи хозяева схватили два удаления за подножку, но оба раза череповчане не смогли реализовать лишнего. Во время второго большинства гости все же пробили голкипера «Динамо» Андрея Тихомирова, но шайба была отменена из-за положения «вне игры». На 14-й минуте защитник «зубров» Ксавье Уэлле мощным щелчком от синей линии отправил снаряд в сетку, но судьи усмотрели помеху вратарю соперника на пятаке и гол не засчитали. В концовке периода минчане получили возможность поиграть в формате «5 на 3», но ничего из этого не извлекли.
Дмитрий Квартальнов
Андрей Козырев
Андрей Тихомиров
Константин Шостак
(Константин Шостак)
02:55
Виталий Пинчук
06:36
Никита Гуслистов
141:03
Ярослав Дыбленко
15:03
Иван Подшивалов
23:06
Виталий Пинчук
28:54
Александр Волков
(Сэм Энас, Кристиан Хенкель)
34:37
Данил Аймурзин
(Михаил Ильин)
35:49
Андрей Стась
43:15
Джозеф Душак
44:32
Роман Горбунов
(Ксавье Уэлле, Александр Волков)
50:35
Роман Горбунов
50:35
Данил Аймурзин
59:57
Андрей Стась
10
Штрафное время
8
0
Игра в большинстве
0
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
Главный судья
Александр Дударов
(Россия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Автогол
- Буллит
- Нереализованный буллит