Хоккеисты минского «Динамо» обыграли «Северсталь» в домашнем матче КХЛ

В субботу подопечные Дмитрия Квартальнова принимали «Северсталь», за которую выступают двое хоккеистов из Беларуси — вратарь Константин Шостак и форвард Александр Скоренов. В начале встречи хозяева схватили два удаления за подножку, но оба раза череповчане не смогли реализовать лишнего. Во время второго большинства гости все же пробили голкипера «Динамо» Андрея Тихомирова, но шайба была отменена из-за положения «вне игры». На 14-й минуте защитник «зубров» Ксавье Уэлле мощным щелчком от синей линии отправил снаряд в сетку, но судьи усмотрели помеху вратарю соперника на пятаке и гол не засчитали. В концовке периода минчане получили возможность поиграть в формате «5 на 3», но ничего из этого не извлекли.



Первое легитимное взятие ворот случилось в середине второго игрового отрезка — шайбу между щитков Шостаку отправил нападающий «Динамо» Александр Волков. Правда, лидерство «зубров» продлилось всего пять минут, результативную комбинацию гости разыграли после перехвата в нашей зоне. В начале заключительной трети Роман Горбунов вновь вывел хозяев вперед, бросив под перекладину из левого круга вбрасывания. Этот гол стал для нападающего минчан 50-м в карьере в КХЛ. По ходу периода череповчане не раз были близки к тому, чтобы отыграться, но вместо равного счета получили шайбу в свои ворота — отличился капитан «бело-голубых» Андрей Стась. В результате 3:1 в пользу «Динамо».



В турнирной таблице Западной конференции КХЛ наша команда занимает пятую строчку, набрав восемь очков в шести матчах. Далее столичный клуб отправится в Мытищи, где 26 сентября встретится с «Куньлунем».