Мегакамбэк «Салавата» в Ярославле и вторая победа чемпиона в сезоне. Итоги дня в КХЛ

Кто-то ещё помнит, что «Сибирь» начала сезон с трёх поражений подряд? Кажется, это дела давно минувших дней, потому что после этого команда Вадима Епанчинцева попёрла напролом и продолжает наращивать обороты.

Сегодня была одержана красивая победа над «Спартаком» — пропустив уже на шестой минуте игры, сибиряки быстро отыгрались за счёт идеально работающего большинства, а потом забили по голу во втором и третьем периодах. Отметим первую шайбу Максима Карпова за новую команду. Победная серия новосибирцев насчитывает уже пять матчей — больше на данный момент нет ни у кого в лиге!