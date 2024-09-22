Московское «Динамо» одержало волевую победу над «Амуром» в матче КХЛ

ТАСС, 22 сентября. Московское «Динамо» со счетом 2:1 победило хабаровский «Амур» в гостевом матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 7 100 зрителей.
У победителей шайбы забросили Седрик Пакетт (38-я минута) и Артем Ильенко (44). В составе проигравших отличился Александр Хохлачев (31).
Возглавляющий «Динамо» Алексей Кудашов провел 550-й матч в качестве главного тренера клуба КХЛ, он занимает по этому показателю 8-е место. На 7-й позиции располагается Андрей Скабелка (554), лидером является Дмитрий Квартальнов (889).
«Динамо» занимает 8-е место в турнирной таблице Западной конференции с 6 очками после 8 матчей. «Амур» идет 10-м в Восточной конференции, набрав 4 очка после 6 игр. Следующим соперником бело-голубых станет «Барыс», встреча пройдет в Казахстане 24 сентября. «Амур» в тот же день примет московский ЦСКА.