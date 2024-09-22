Московское «Динамо» одержало волевую победу над «Амуром» в матче КХЛ

«Динамо» занимает 8-е место в турнирной таблице Западной конференции с 6 очками после 8 матчей. «Амур» идет 10-м в Восточной конференции, набрав 4 очка после 6 игр. Следующим соперником бело-голубых станет «Барыс», встреча пройдет в Казахстане 24 сентября. «Амур» в тот же день примет московский ЦСКА.