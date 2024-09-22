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Московское «Динамо» одержало волевую победу над «Амуром» в матче КХЛ

Встреча завершилась со счетом 2:1.

Источник: ХК "Динамо" Москва

ТАСС, 22 сентября. Московское «Динамо» со счетом 2:1 победило хабаровский «Амур» в гостевом матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 7 100 зрителей.

У победителей шайбы забросили Седрик Пакетт (38-я минута) и Артем Ильенко (44). В составе проигравших отличился Александр Хохлачев (31).

Возглавляющий «Динамо» Алексей Кудашов провел 550-й матч в качестве главного тренера клуба КХЛ, он занимает по этому показателю 8-е место. На 7-й позиции располагается Андрей Скабелка (554), лидером является Дмитрий Квартальнов (889).

«Динамо» занимает 8-е место в турнирной таблице Западной конференции с 6 очками после 8 матчей. «Амур» идет 10-м в Восточной конференции, набрав 4 очка после 6 игр. Следующим соперником бело-голубых станет «Барыс», встреча пройдет в Казахстане 24 сентября. «Амур» в тот же день примет московский ЦСКА.

Амур
1:2
0:0, 1:1, 0:1
Динамо М
Хоккей, КХЛ, Неделя 3
22.09.2024, 10:30 (МСК UTC+3)
Платинум-Арена, 7100 зрителей
Главные тренеры
Андрей Мартемьянов
Алексей Кудашов
Вратари
Игорь Бобков
(Игорь Бобков)
Хантер Миска
1-й период
10:50
Кэмерон Ли
13:44
Максим Джиошвили
2-й период
24:29
Антон Сизов
30:38
Александр Хохлачев
(Иван Мищенко)
34:28
Евгений Кулик
37:58
Седрик Пакетт
(Никита Гусев, Бреннан Менелл)
3-й период
43:52
Артем Ильенко
(Егор Римашевский, Павел Кудрявцев)
49:02
Арно Дюрандо
49:02
Антон Сизов
Статистика
8
Штрафное время
6
0
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Антон Лаврентьев
(Россия, Казань)
Главный судья
Виктор Спирин
(Россия, Тюмень)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Амур
Динамо М
КХЛ: таблица и календарь