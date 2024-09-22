«Ак Барс» крупно обыграл «Сочи» в домашнем матче и продлил победную серию до трёх

Со счётом 5:2 победу одержала казанская команда.
К середине второго периода «Ак Барс» вёл со счётом 5:0, шайбами отметились: Никита Лямкин, Егор Коршков, Дмитрий Яшкин, Артём Галимов, Семён Терехов. Сочинским хоккеистом удалось отыграть лишь две шайбы благодаря дублю Тимура Хафизова.
Для казанской команды эта победа стала третьей подряд, а вот сочинцы второй раз подряд потерпели поражение. Казанская команда находится на седьмой строчке турнирной таблицы Востока. «Сочи» на 11 строчке в таблице Восточной Конференции.