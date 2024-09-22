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«Ак Барс» крупно обыграл «Сочи» в домашнем матче и продлил победную серию до трёх

Сегодня, 22 сентября, завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между «Ак Барсом» и «Сочи».

Источник: https://vk.com/hcakbars

Со счётом 5:2 победу одержала казанская команда.

К середине второго периода «Ак Барс» вёл со счётом 5:0, шайбами отметились: Никита Лямкин, Егор Коршков, Дмитрий Яшкин, Артём Галимов, Семён Терехов. Сочинским хоккеистом удалось отыграть лишь две шайбы благодаря дублю Тимура Хафизова.

Для казанской команды эта победа стала третьей подряд, а вот сочинцы второй раз подряд потерпели поражение. Казанская команда находится на седьмой строчке турнирной таблицы Востока. «Сочи» на 11 строчке в таблице Восточной Конференции.

Ак Барс
5:2
0:0, 0:0, 0:0
Сочи
Хоккей, КХЛ, Неделя 3
22.09.2024, 17:00 (МСК UTC+3)
Татнефть-Арена
Главные тренеры
Анвар Гатиятулин
Сергей Зубов
Вратари
Тимур Билялов
Сергей Иванов
Статистика
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Кулаков
(Россия, Тверь)
Главный судья
Евгений Кочетов
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Ак Барс
Сочи
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