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Важнейшая победа «Динамо» и лидерство «Автомобилиста» на Востоке. Итоги дня в КХЛ

«Адмирал» и «Ак Барс» продлили серии домашних побед.

Источник: ДМИТРИЙ КУЛИНИЧ, PHOTO.KHL.RU

22 сентября в рамках регулярного чемпионата КХЛ состоялось четыре игры. Коротко подводим итоги каждого матча.

Хоккей
КХЛ 2024-2025
Неделя 3, 22.09.2024, 10:00
Адмирал
3
ЦСКА
2

«Адмирал» продолжил домашнюю серию игрой с ЦСКА, и вновь «моряки» добились победы. При этом армейцы открыли счёт усилиями Дениса Гурьянова, реализовавшего большинство, но в середине игры Иван Муранов уравнял цифры, а в начале третьего периода Дмитрий Завгородний вывел хозяев вперёд. ЦСКА отыгрался и перевёл встречу в овертайм, но там Завгородний стал главным героем встречи, оформив дубль. «Моряки» взяли реванш у ЦСКА за поражение в Москве, одержав третью победу подряд.

Хоккей
КХЛ 2024-2025
Неделя 3, 22.09.2024, 10:30
Амур
1
Динамо М
2

Московское «Динамо» проводит слабый старт сезона, вот и в Хабаровске бело-голубые испытали значительные проблемы. Счёт 0:0 держался до середины игры, а затем Александр Хохлачёв вывел «тигров» вперёд. Впрочем, гости отыгрались в концовке второго периода, когда Седрик Пакетт реализовал большинство после выверенной передачи Никиты Гусева. А в начале следующего отрезка Артём Ильенко забросил шайбу, оказавшуюся победной и последней в матче.

Хоккей
КХЛ 2024-2025
Неделя 3, 22.09.2024, 16:00
Лада
0
Автомобилист
1

В Тольятти «Лада» и «Автомобилист» сыграли крайне нерезультативный матч. Виновниками этого стали голкиперы Владислав Подъяпольский и Евгений Аликин, отразившие на двоих 64 броска, ну, а единственную шайбу в игре забросил форвард гостей Ник Меркли в концовке второго периода. Уральцы одержали вторую сухую победу подряд и возглавили таблицу Восточной конференции.

Хоккей
КХЛ 2024-2025
Неделя 3, 22.09.2024, 17:00
Ак Барс
5
Сочи
2

«Ак Барс» в Казани принимал ХК «Сочи» и одержал ещё одну домашнюю победу. Исход игры во многом был предопределён в первом периоде, в котором хозяева забросили три безответные шайбы, а к середине матча счёт был уже 5:0. В оставшееся до финальной сирены время южане сумели уйти от разгрома благодаря дублю Тимура Хафизова, но не более того.

Егор Торишный

КХЛ: таблица и календарь