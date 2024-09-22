Важнейшая победа «Динамо» и лидерство «Автомобилиста» на Востоке. Итоги дня в КХЛ

22 сентября в рамках регулярного чемпионата КХЛ состоялось четыре игры. Коротко подводим итоги каждого матча.
«Адмирал» продолжил домашнюю серию игрой с ЦСКА, и вновь «моряки» добились победы. При этом армейцы открыли счёт усилиями Дениса Гурьянова, реализовавшего большинство, но в середине игры Иван Муранов уравнял цифры, а в начале третьего периода Дмитрий Завгородний вывел хозяев вперёд. ЦСКА отыгрался и перевёл встречу в овертайм, но там Завгородний стал главным героем встречи, оформив дубль. «Моряки» взяли реванш у ЦСКА за поражение в Москве, одержав третью победу подряд.
Московское «Динамо» проводит слабый старт сезона, вот и в Хабаровске бело-голубые испытали значительные проблемы. Счёт 0:0 держался до середины игры, а затем Александр Хохлачёв вывел «тигров» вперёд. Впрочем, гости отыгрались в концовке второго периода, когда Седрик Пакетт реализовал большинство после выверенной передачи Никиты Гусева. А в начале следующего отрезка Артём Ильенко забросил шайбу, оказавшуюся победной и последней в матче.
В Тольятти «Лада» и «Автомобилист» сыграли крайне нерезультативный матч. Виновниками этого стали голкиперы Владислав Подъяпольский и Евгений Аликин, отразившие на двоих 64 броска, ну, а единственную шайбу в игре забросил форвард гостей Ник Меркли в концовке второго периода. Уральцы одержали вторую сухую победу подряд и возглавили таблицу Восточной конференции.
«Ак Барс» в Казани принимал ХК «Сочи» и одержал ещё одну домашнюю победу. Исход игры во многом был предопределён в первом периоде, в котором хозяева забросили три безответные шайбы, а к середине матча счёт был уже 5:0. В оставшееся до финальной сирены время южане сумели уйти от разгрома благодаря дублю Тимура Хафизова, но не более того.
Егор Торишный