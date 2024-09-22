Важнейшая победа «Динамо» и лидерство «Автомобилиста» на Востоке. Итоги дня в КХЛ

«Ак Барс» в Казани принимал ХК «Сочи» и одержал ещё одну домашнюю победу. Исход игры во многом был предопределён в первом периоде, в котором хозяева забросили три безответные шайбы, а к середине матча счёт был уже 5:0. В оставшееся до финальной сирены время южане сумели уйти от разгрома благодаря дублю Тимура Хафизова, но не более того.