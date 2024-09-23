Роман Ротенберг: Деанджело дебютирует за СКА в КХЛ максимум через две недели

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Американский защитник СКА Тони Деанджело должен дебютировать за санкт-петербургскую команду в Фонбет — Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) не позднее, чем через две недели. Об этом журналистам рассказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
СКА объявил о переходе Деанджело в понедельник.
«Мы взяли его, поскольку одними из его достоинств являются игра на синей линии, бросок. Предыдущим защитником такого уровня был Вячеслав Войнов, которому мы так и замену не нашли, — сказал Ротенберг. — Тони не примет участия в ближайшей игре, хотя горит желанием. Ему нужно получить рабочую визу, на это нужно время. Наш канадский тренер будет готовить Тони, тот будет тренироваться к следующей игре. Думаю, что максимум через две недели мы увидим его на льду».
«Он проведет мастер-классы с детьми, пока он даже не может тренироваться с командой. Он слетает, оформит рабочую визу. Общение с Кузневовым повлияло на решение, они близкие друзья, понимают друг друга. Кузнецову приятен его переход. Он в НХЛ также общался с Дмитрием Орловым, Андреем Свечниковым в “Каролине”, с Игорем Шестеркиным, когда играл в “Рейнджерс”, — добавил он.
По словам Ротенберга, контракт с Деанджело заключен в рамках регламента и умещается в жесткий потолок зарплат (900 млн рублей). «Мы работаем всегда в рамках регламента, у нас огромные бонусы. Тони будет получать зарплату и бонусы, которые прописаны в контракте лиги. Есть огромная мотивационная часть в виде бонусов, которые Тони может выбить, вы это можете проверить», — отметил он.
Деанджело 28 лет, он был выбран на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в 2014 году клубом «Тампа», однако позднее был обменян в «Аризону». В североамериканской лиге защитник также выступал за «Нью-Йорк Рейнджерс», «Каролину» и «Филадельфию».
Ротенберг рассказал об изменениях в составе команды. «У нас Артем Земченок получил очень тяжелую травму в столкновении. Восстановление займет очень долгое время, и в этой ситуации Тони приходит на место Земченка как праворукий. В плане регламента все хорошо, мы готовились к этой ситуации. Что касается других игроков, то мы расстаемся с Галимовым, ищем, чтобы его обменять», — отметил главный тренер.