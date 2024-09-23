Роман Ротенберг: Деанджело дебютирует за СКА в КХЛ максимум через две недели

«Мы взяли его, поскольку одними из его достоинств являются игра на синей линии, бросок. Предыдущим защитником такого уровня был Вячеслав Войнов, которому мы так и замену не нашли, — сказал Ротенберг. — Тони не примет участия в ближайшей игре, хотя горит желанием. Ему нужно получить рабочую визу, на это нужно время. Наш канадский тренер будет готовить Тони, тот будет тренироваться к следующей игре. Думаю, что максимум через две недели мы увидим его на льду».