Обнулившие счета Радулова банкиры обжаловали приговор

На счете Радулова на момент отзыва у банка лицензии было около 20 миллионов долларов. Кононов пообещал вернуть деньги и заключил с хоккеистом контракт о постепенных выплатах и даже начал его исполнять. Но в итоге остался должен ему 18,8 миллиона долларов. В итоге арбитражный суд обязал его выплатить спортсмену долг, договорные проценты и проценты за пользование чужими денежными средствами — всего более 25 миллионов долларов.