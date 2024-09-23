Обнулившие счета Радулова банкиры обжаловали приговор

«В суде зарегистрированы апелляционные жалобы», — сказали в суде. Дата их рассмотрения в Мосгорсуде пока не назначена.
Ранее суд приговорил к 12 годам колонии бывшего председателя совета директоров Транснационального банка Сергея Кононова, его помощник Роман Швец получил 6,5 лет колонии, а замначальника клиентского отдела Елена Пантелеева — 5 лет. Суд признал их виновным по нескольким эпизодам части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество).
Сумма ущерба превысила 1,6 миллиарда рублей.
На счете Радулова на момент отзыва у банка лицензии было около 20 миллионов долларов. Кононов пообещал вернуть деньги и заключил с хоккеистом контракт о постепенных выплатах и даже начал его исполнять. Но в итоге остался должен ему 18,8 миллиона долларов. В итоге арбитражный суд обязал его выплатить спортсмену долг, договорные проценты и проценты за пользование чужими денежными средствами — всего более 25 миллионов долларов.
Банк России отозвал лицензию у Транснационального банка в апреле 2015 года. По величине активов на 1 января 2015 года занимал, по данным ЦБ, 185-е место в банковской системе РФ.