«Вы читаете советские газеты или вы из-за бугра?» Ротенберг — о Деанджело и потолке зарплат СКА

«Приветствуем Энтони Деанджело в Санкт-Петербурге — в лучшем городе мира. Мы стараемся собирать лучших игроков мира. Хотим, чтобы в СКА всегда были яркие личности, мастера. Энтони уже в Санкт-Петербурге. У нас вчера были переговоры в Ленинградской области. Ее воздух помог нам завершить переговоры. Таких хоккеистов, как Деанджело, в мире не так много. Вы прекрасно знаете этих игроков, не будем называть их фамилии. Все они лидеры своих команд. Эти люди забивают голы в финалах Кубка Стэнли. Они хорошо играют по синей линии. Такие защитники — это фундамент любой команды», — сказал Ротенберг.